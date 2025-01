Més sobre el pont de Torrent (i II)

En 1854 el tècnic Alexandre Butxaca executà l’encàrrec amb celeritat. Però, setmanes després, a causa de la revolta civil i militar que encapçalà el general O’Donnell –coneguda com la Vicalvarada–, quedà «todo paralizado, sin hablarse ya en más de dos años de semejante obra del puente y camino» de València a Torrent. Fins que en 1858, quan el Baró de Cortes fou elegit una altra vegada com a diputat, «se le encargó de nuevo que no olvidase el referido expediente».

Abans de reprendre el projecte, el Baró el remeté al cos d’enginyers de València «para que lo revisasen y dieran su dictamen». I, en aquest procés, el disseny inicial experimentà una profunda modificació, fins a adquirir les característiques amb què finalment s’executà. Els consegüents tràmits administratius –l’expedient fou sotmés a l’aprovació del govern central i, amb posterioritat, a subhasta pública– retardaren quatre anys més l’inici de l’obra. I així, el primer colp de mall, «la apertura de los profundos cimientos del puente», es verificà el 16 de novembre de 1862.

Al cap de sis mesos, una vegada «construidos los machos» i col·locades «las grandes cimbrias de madera para la construcción de los arcos del puente», succeí –tal com ja sabíem a través de la premsa– que «una copiosa lluvia con grandes avenidas de agua por el barranco [...] lo deshizo todo, arrastrando la corriente todas sus maderas cada una por un lado»; fustes que «pudieron recogerse de allí a pocos días –con pérdida de algunas– en los pueblos de Picanya, Paiporta, Massanassa, Catarroja; y algunas fueron a parar a la Albufera, donde desagua este barranco». Al respecte, resulta eloqüent constatar que, atrets per l’espectacle de l’aigua, quan començà l’avinguda «había algunos hombres curiosos que miraban la corriente del barranco, colocados en los maderos [...]; y fue un milagro que tuvieran tiempo para salvarse y no ocurrió desgracia alguna». Ai...

En remetre el temporal, i una vegada recuperada la major part de la bastida, «se empezó de nuevo la colocación de las cimbrias, invirtiendo en todo ello más de dos meses». I, a la fi, el pont –que Miquel Casanova qualificà de magnífic– fou obert al trànsit a principis de 1865; tot i que l’acabament del camí reial encara es perllongaria un any més.