L’inesgotable fons de la memòria de Rafael Solaz

El col·leccionista Rafael Solaz presenta dues exposicions a La Nau, ‘Dins i fora. Paraules preses en la València de postguerra. Col·lecció Rafael Solaz’, que recorre les presons franquistes valencianes de la immediata postguerra, i ‘La cultura sicalíptica durant l’Edat de Plata valenciana: l’Infern de Rafael Solaz’, que presenta fons dels anys 20 i 30 del segle XX, que van ser considerats heterodoxos, motivant la seua persecució i destrucció pel règim franquista.

Cultura material

‘Dins i fora. Paraules preses en la València de postguerra. Col·lecció Rafael Solaz’ és una proposta de l’equip format per Mélanie Ibáñez i Toni Morant, professores de la Universitat de València i responsables de l’Aula d’Història i Memòria Democràtica UV, per l’artista Mar Juan Tortosa, el documentalista Albert Pitarch Navarro i el mateix col·leccionista per a recórrer les presons franquistes valencianes de la immediata postguerra.

L’eix del recorregut és la cultura material conservada per Rafael Solaz, especialment, el fons epistolar generat pels mateixos presos i preses i les seues famílies, així com objectes de la vida quotidiana. Segons explica el col·leccionista, en 1985, després de la mort del seu pare, va descobrir una caixa metàl·lica que contenia documents del seu pas per un camp de concentració a Castuera (Badajoz), un fet que ni ell ni els seus germans coneixien.

Targetes postals i censura

El fil conductor, explica el documentalista Albert Pitarch Navarro, és la correspondència de les persones preses a les presons valencianes. La col·lecció compta amb més d’un centenar de targetes postals, perquè era l’únic mitjà que podia passar la censura: no hi havia sobres i, en permetre la lectura, els missatges, que eren molt condensats per qüestions d’espai, no podien contindre cap informació crítica per al règim. Era l’única manera que pogueren travessar els límits de les presons i obtindre el segell de censura militar.

'La novela del día. Las siestas de la vecina'. Número 58. (1919). / Col·lecció Rafael Solaz

Sicalíptica inèdita

L’exposició ‘La cultura sicalíptica durant l’Edat de Plata valenciana: l’Infern de Rafael Solaz’ està comissariada Javier Martínez Fernández, investigador del departament d’Història de l’Art de la Universitat de València. La mostra recull un compendi de materials sicalíptics procedents del ‘Infern’ de Rafael Solaz; una secció de la seua col·lecció privada que alberga fonts que van ser censurades pel moralisme durant el primer terç del segle XX i perseguides pel règim franquista per ser considerades pecaminoses i perilloses per a la ciutadania.

L’exposició mostra prop d’un centenar de peces originals en forma de revista, novel·les llargues, novel·les curtes, catàlegs, targetes postals, tractats d’higiene i sexologia i consells amatoris. Materials inèdits compresos entre finals del segle XIX i l’arribada de la Guerra Civil que es van convertir en el principal objecte d’estudi de la tesi doctoral del comissari i que ara es mostren per primera al públic.

D’acord amb el col·leccionista, el seu interés per el «infern», les publicacions eròtiques i altres llibres als quals les institucions no presten massa importància, es va incrementar arran d’unes converses amb el cineasta valencià Luis García Berlanga.