Posar ‘darrere’

Totes les persones desitgen progressar i avançar. Però, a voltes, retrocedim i posem en llocs secundaris valors o accions. Ho fem amb la mateixa intensitat que es reafirmen a favor del que siga. Hi ha una paraula que col·labora a explicar eixes actuacions. Es tracta de l’adverbi i preposició ‘darrere’. S’utilitza per a dir que alguna cosa es troba en posició oposada a la part cap a la qual s’avança. Pot significar que es fa suport a alguna acció.

Últimament, percep amb tristor que a alguns elements intenten posar-los per ‘darrere’, com ho van estar en temps anteriors. Així em sentia en escoltar la periodista José Sáez, presentadora d’un programa televisiu en valencià, en l’acte de l’exaltació de la Fallera Major de València. Recordava que les falles es van declarar com a patrimoni immaterial de la humanitat també perquè havien preservat la llengua valenciana durant anys. Entristix que un text tan ben elaborat solament tinguera lloc per tres paraules en valencià: «patir» i «Cadira d’or». Es dedicaren merescudes línies a les persones afectades per la barrancada. Tanmateix, no es considerà que la llengua majoritària de les poblacions damnificades és el valencià. Contràriament, la mantenidora de la Fallera Major Infantil, castellanoparlant, s’esforçà per començar i acabar el discurs en valencià. És una lliçó a tindre en compte.

Mire com, sovint, ignorem les persones majors en el transport públic. Em pose ‘darrere’ d’elles. Quantes vegades en els seients reservats veiem gent que no deixa que s’hi assenten? Trobe que si les places de mobilitat reduïda per a vehicles no s’ocupen mai, tampoc les que apareixen en el metro haurien d’estar-ho. Eixa és la raó per la qual mai les utilitze quan estan lliures.

Un altre sector al qui molt sovint posem ‘darrere’ de les nostres preocupacions és el de la infància. No respectem que entenguen tot d’una altra manera. Trobe que esta és la causa per la qual no els hem explicat com va ser la recent barrancada. Per eixe motiu, m’ha agradat descobrir el projecte que Lydia Ramírez ha llançat per a publicar el conte infantil «La princesa i el mostre del fang». M’agradaria que es poguera publicar perquè tots els beneficis són per a ajudar en la zona zero.

En definitiva, intentem no posar ‘darrere’ res que potencie la discriminació. No deixem que ningú es gele a l’ombra del Sol.