L'Escalante i la Fundació Full, entre els Premis de la Crítica de l'IIFV

El proppassat dia 29 de gener, l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV), que agrupa les universitats de València, Alacant i Jaume I de Castelló, en el marc del congrés "El poder de la paraula" -on van participar estudiosos que formen part de la institució per donar a conéixer els seus treballs-, va lliurar els XVI Premis de la Crítica.

Aquest guardó, que compta amb cinc modalitats, premia productes valencians que tenen la nostra llengua i la nostra cultura com a centre.

Així, en la modalitat d’Arts Escèniques i Audiovisuals, el guardonat va ser l'Escalante Centre d'Arts Escèniques, per la seua trajectòria i per mostrar una atenció especial per la nostra llengua en les seues activitats.

La modalitat de Comunicació i Difusió Cultural va anar a parar ex-aequo a Poblet.info -per la seua tasca de difusió de generació de continguts en valencià en xarxa-, i a la Fundació Full, per la seua tasca ben reconeguda de foment de la lectura en la nostra llengua.

Per una altra part, el premi de la modalitat de Literatura Infantil i Juvenil va recaure en l'escriptora Muriel Villanueva i la seua obra Amb fils de seda, publicada per Sembra Llibres, mentre que la de Creació literària va distingir a Raquel Ricart i la seua El dit de Déu, publicada per Proa.

Finalment, el guardó concedit en la modalitat d'Estudis Lingüístics i Literaris es va concedir a Mireia Ferrando Simon, per la seua obra Joan Fuster. Escrits sobre el Tirant lo Blanc, editat per Publicacions de la Universitat de València.

Els Premis de la Crítica que concedeix l'IIFV comptaren amb un guardó creat especialment per l'escultor Rafael Amorós. Segons va declarar el director de l'IIFV, Vicent Josep Escartí, "premiar els autors, les empreses o les institucions que fan un esforç evident per conservar i per dignificar la nostra llengua és una tasca necessària, més encara en un temps en què el futur sembla molt incert, per no dir ben obscur".