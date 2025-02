Eloísa Domínguez mostra el seu projecte per a la Banda Simfònica de Dones

Eloísa Domínguez ha assumit el repte de dirigir la Banda Simfònica de Dones de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) en 2025, un projecte que marca un nou capítol en la seua carrera. Amb una trajectòria consolidada, Domínguez aposta per un repertori variat i per la reivindicació del talent femení. La seua etapa s’estrena amb tres concerts: el 2 de març a Aldaia al Teatre Auditori Municipal (TAMA); el 8 de març a Alcoi al Teatre Calderón; i el 9 de març a Teulada-Moraira a l’Auditori Teulada-Moraira.

Per a Domínguez, el projecte ha arribat com una sorpresa molt gratificant: «No esperava que aquest nomenament es materialitzara, tot i que el vaig sol·licitar. Ho he rebut com un al·licient personal i professional que ja m’està aportant molt. La Comunitat Valenciana és un lloc que em va acollir amb els braços oberts durant els anys que vaig dirigir la Unió Musical Santa Cecília de Benicàssim i encara conserve grans amistats ací».

Eloisa Domínguez. / Levante-EMV

La directora destaca que l’essència del projecte va més enllà de la música: «La banda no només busca reivindicar el talent femení, sinó també promoure la inclusió i donar visibilitat a una història de silenci cultural que hem de corregir. És fonamental que el repertori escrit per dones s’incorpore de manera natural a les grans agrupacions professionals».

Eloísa Domínguez ha dissenyat un programa que combina obres clàssiques amb propostes contemporànies i arriscades: «El meu objectiu és mostrar formes diverses d’expressar la música, des del minimalisme fins a la música aleatòria, passant per la música electrònica. Una varietat que no només atrau el públic, sinó que també desperta l’interés de les societats musicals per incorporar obres menys habituals al seu repertori».

Domínguez considera que la música ha de complir també un paper pedagògic: «No podem limitar-nos a interpretar sempre les mateixes obres. Hi ha autèntiques joies oblidades, com molta música de la zarzuela, que mereixen ser recuperades i valorades».

Visió de futur

La nova directora de la Banda Simfònica de Dones reconeix la influència de figures com Enrique García Asensio i José R. Pascual-Vilaplana: «Gràcies a ells he adquirit una tècnica sòlida que em dona la confiança necessària per dirigir i saber quan és moment de deixar que la música fluïsca sense intervenció. També m’han ensenyat que el lideratge humà i el respecte pel músic són claus per aconseguir grans interpretacions».

De cara al futur, Domínguez té clars els seus objectius: «Somie amb establir-me com a docent als conservatoris professionals i continuar compaginant la direcció amb projectes de composició personal. Però, per damunt de tot, crec que la música ha de ser un element essencial en l’educació dels més joves. Si integrem la música a les escoles, juntament amb la salut mental i valors com l’empatia, podrem construir una societat molt més justa i creativa».

Amb els tres concerts previstos i un enfocament artístic i pedagògic transformador, Eloísa Domínguez inicia un projecte que promet seguir consolidant la Banda Simfònica de Dones com un referent en la reivindicació del talent femení i l’excel·lència musical.