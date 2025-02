Instruccions per a organitzar un club de lectura

«Un club de lectura és una manera de passar un dia al mes fent una cosa d’oci cultural molt enriquidora, que et fa veure la lectura i els llibres d’una altra manera i connectar i comunicar-te amb gent que a priori tampoc coneixeries o no serien del teu entorn», remarca l’editora de Sembra Llibres i divulgadora cultural, Mercè Pérez, qui, a més, organitza uns quants clubs de lectura.

Ens dona algunes claus per arrancar el nostre propi.

1. Trobar un grup amb qui compartisques un interés

El primer pas no té pèrdua. Explica Pérez que, per iniciar-se en aquest món de la lectura compartida, s’ha de formar un grup de persones amb qui es tinga una curiositat en comú. «Pot ser la poesia, la narrativa, el teatre, llegir en valencià o qualsevol altre tipus d’interés. I amb això ja es pot començar», assegura.

2. Buscar un espai

A continuació, és fonamental fixar un espai per al desenvolupament del club. «N’hi ha de molts tipus: des que amb les teues amigues o un grup de gent crees un xat de WhatsApp o Telegram per comentar un llibre, fins a quedar en un bar, una cafeteria o una llibreria o una biblioteca», enumera l’editora.

En aquests últims, has d’establir un contacte amb el llibreter o la bibliotecària i estar al corrent de quines activitats solen organitzar. Però, insisteix, «hui en dia, la quantitat d’oportunitats que tenim de poder connectar-nos fa que siga més fàcil que, amb un telèfon, es puga muntar qualsevol grupet per al club de lectura».

3. Determinar una durada

Quant de temps has de dedicar a comentar la lectura? Has d’anar amb cura per no passar-te, però també no quedar-te curta. Per a Pérez, no hi ha una durada comuna per als diferents clubs. Depén «de la quantitat de persones que participen o de com siga el llibre –no és el mateix un llibre que té 600 pàgines, que pot necessitar dos o tres mesos per poder fer la lectura, a un llibre més curt que en un mes tothom se l’ha pogut llegir–».

Des del seu punt de vista, «una sessió d’un mínim d’una hora serveix per a poder-se concentrar, tindre un moment de calma al mes i posar-se a parlar».

4. Preparar el treball de moderació

Com a moderadora, pots trobar-te amb el silenci. Arriba l’esperat moment de comentar l’última lectura, però ningú parla. Les participants es resisteixen a compartir impressions. «Ha de tindre clar com és el grup que tens davant. N’hi ha que necessiten una major implicació de la coordinadora en el sentit de portar més la conversa, fer més preguntes, i n’hi ha altres que són molt més autònoms i necessiten més llibertat per parlar», argumenta Pérez, qui aconsella «llegir-se bé el llibre, fer-se anotacions prèviament, mirar quins temes pots llançar i saber transmetre el perquè s’ha escollit aquest llibre».

5. Molt important: aconseguir crear un espai de confiança

«Sobretot el més important com a coordinadora d’un club de lectura és saber crear un espai de confiança en què les persones se senten còmodes per a parlar amb total sinceritat i llibertat de com s’han sentit o què han pensat mentre llegien», agrega.

6. Molt important (II): estar oberta a canviar la teua opinió

És possible que quan acabe el club de lectura, la teua visió sobre un llibre serà completament diferent. «És la part positiva de compartir lectura. I no és perquè no fos vàlida l’opinió que tenies abans, sinó perquè et descobreixen coses que no havies vist o punts de vista diferents».

Per a Pérez, l’exercici de llegir conjuntament «t’ajuda a obrir la ment i poder tindre més capacitat de debatre. Hui en dia, amb la immediatesa i la necessitat de tenir constantment una opinió súperformada i inamovible, és important tindre un espai calmat en què es pot reflexionar, donar la teua opinió i et pots sentir lliure d’expressar si t’ha agradat o no».