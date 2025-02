El pas internacional del còmic valencià en Angulema

Un total de sis editorials valencianes han estat presents en l’estand que des de 2020 la Direcció General de Cultura de la Generalitat Valenciana posa a disposició dels segells valencians en la cita més important de França i una de les més rellevants d’Europa per al sector del còmic, que s’ha celebrat del 30 de gener al 2 de febrer. L’expedició valenciana ha estat composta per Andana Gràfica, Grafito Editorial, Ediciones Babylon, Anillo de Sirio, Fandogamia Editorial i Desfiladero Ediciones – Aleta Ediciones.

Presència i repercussió

La directora general del Llibre, del Còmic i de la Lectura del Ministeri de Cultura, María José Gálvez, ha apuntat que el balanç de la participació d’Espanya com a País Focus en el Festival del Còmic d’Angulema «és molt positiu». «Hem vist la bona acollida que han tingut els autors, els creadors espanyols de novel·la gràfica, de còmic de superherois, d’humor, de manga, de totes les tipologies de tebeos, perquè totes les taules redones al Pavelló d’Espanya han estat sempre plenes de gent», ha recordat.

Respecte al sector valencià del còmic, ha aplaudit que s’ha portat «una representació molt gran d’autors i autores valencianes» i ha reconegut la «feina molt destacada» dels segells valencians, de la mà de l’AEPV, a Angulema. «Les editorials valencianes de còmic han estat presents i en primera línia fent la feina d’internacionalització del còmic valencià», ha destacat.

«Bons i nous contactes»

Pedro Medina, editor de Fandogamia, a més de representant de les editorials de còmic a la Junta de l’AEPV i membre de la junta directiva de la Sectorial del Còmic, apunta que «ha sigut un any formidable, no sols per la presència destacada d’Espanya en aquesta edició com a país convidat, sinó també per la repercussió cada vegada major de les editorials valencianes, que atrauen la mirada de més empreses del sector internacional del còmic».

«El treball de totes les nostres editorials en un gran estand col·lectiu, ancorat en el mercat de drets des de 2020, és clau de la nostra visibilitat a Angulema», ha remarcat, i ha assegurat que els segells valencians «tanquen el festival amb bons i nous contactes, incloent-hi altres fires especialitzades que permetran projectar encara més el valor en alça de les nostres obres i autors».

Edició efervescent

L’editora de Grafito, Yolanda Dib, per la seua banda, ha subratllat que Angulema és «el saló del còmic de referència per a la venda de drets internacionals i, també ens serveix com aparador per a conéixer de primera mà les tendències en altres països, descobrint obres poloneses, filipines, de Hong Kong o Taiwan, convertint-se en una oportunitat d’adquisició d’obres originals a nivell mundial», ha apuntat.

Maria Trapero diu que a Andana Gràfica estan «molt contents», perquè «ha sigut una edició efervescent i amb molt de moviment». «I crec que poden eixir coses molt bones d’aquests dies, de vincles que s’han generat i també de llibres molt apetitosos i que tenen tan bona pinta», sosté.

Des de les editorials Aleta i Desfiladero, del Grup Editorial Sargantana, han assegurat que «enguany ha sigut molt productiu», al temps que han sostingut que «és fonamental tindre una bona projecció en el mercat de drets internacionals d’Angulema», ja que, han destacat, «és la cita clau per a les nostres línies de còmic i l’oportunitat de tancar tractes o iniciar-los i així procurar que les empreses valencianes siguen atractives per als autors en un sector tan competitiu».