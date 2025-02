Més l’Horta Sud que mai

Amb el lema «Més poble que mai», des de demà i fins al diumenge el municipi d’Alaquàs celebrarà la VIII Festa de la Carxofa, que té la doble voluntat –gastronòmica i cultural– de promoure l’hostaleria local i l’anomenat Cant de la Carxofa (que s’hi entona cada 8 i 9 de setembre en honor de la Mare de Déu de l’Olivar i el Crist de la Bona Mort). I és el cas que, enguany, els organitzadors –l’Associació d’Amics i Amigues del Cant de la Carxofa, l’Associació d’Hostaleria i Restauració d’Alaquàs (AHORA) i els Comerciants Associats d’Alaquàs (CAdA)– han volgut dotar-la d’una dimensió comarcal que li permeta erigir-se en punt de trobada i símbol de germanor de les localitats de l’Horta Sud que més han patit els devastadors efectes de la riuada.

És així com la VIII Festa –que compta amb el suport de l’Ajuntament, la societat gastronòmica El Cullerot, la Fundació l’Horta Sud, Caixa Popular i d’altres– serà la més intensa i extensa de totes les impulsades fins ara, ja que durarà quatre dies. S’iniciarà demà amb una taula redona que tindrà lloc, a les 19.30h, al Castell-Palau i estarà integrada per quatre especialistes, entre els quals l’acreditat xef Óscar Torrijos. Mentre que el divendres de vesprada el monument acollirà una vetlada on es combinaran la màgia, la música i la poesia.

El dissabte de matí, fira artesanal i concurs d’arròs –amb degustació gratuïta. De vesprada, mercat de productes locals i actuació infantil. I per la nit, gegantina torrada de carn i carxofes que promet no deixar indiferent ningú. Finalment, el diumenge –a més del porrat, una ruta per les antigues séquies de reg i múltiples actuacions musicals, a càrrec de la UMA i d’altres– se celebrarà el tradicional concurs de tapes en què diversos restaurants locals faran gala de la seua qualitat i creativitat culinàries.

Per a mi, la Festa de la Carxofa va unida al record de l’enyorat Jose Murillo, un dels seus iniciadors i principals animadors. I, ben mirat, trobe que l’esperit participatiu i solidari de la convocatòria d’enguany no deixa de ser un homenatge a una persona alegre i expansiva que gaudia fent poble i comarca, alhora que se sentia lluny dels arrogants i a prop dels desprotegits. Va per tu, amic!.