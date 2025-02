València acull un nou espai cultural a Patraix

València acull un nou espai dedicat al món de la cultura. Vigilia Cultural ha nascut a Patraix, al carrer Conca, i comença a caminar este mes de febrer amb les primeres activitats de la seua programació, que inclou escriptura i fotografia.

El nou espai sorgix de la mà de la companyia teatral El Pez Volador, que té ahí la seua seu i lloc de creació, i s’obri a altres disciplines. L’autor i dramaturg Manuel Ruiz Arteche, fundador d’El Pez Volador, és el director i programador.

Vigila Cultural, amb un xicotet pati i una aula diàfana de 104 m², té una àrea reservada per a exposicions i també és apte per a acollir treballs de dansa i art dramàtic.

Tal com han donat a conéixer, la programació comença amb un curs d’escriptura teatral de l’actriu i dramaturga Begoña Tena; una exposició i un taller impartit pel fotògraf Pere Huerta; i un recital amb una inusual posada en escena del poeta Sor Kampana (València, 1963), reconegut per lletres com les d'algunes cançons d'Extremoduro.

També avancen que prompte confirmaran nous cursos i activitats amb artistes de diferents comunitats, com l’actriu Inma Nieto o l’il·lustrador Juan Carlos Estudillo.

Begoña Tena (Castelló, 1978) farà un taller del 10 al 27 de febrer, anomenat «Escribir para la escena», una introducció a l’escriptura teatral, dirigida sobretot a intèrprets que volen donar forma a les seues idees i fer un pas endavant, construint xicotets monòlegs.

D’altra Banda, Pere Huerta (Gandia, 1964) protagonitza amb els seus treballs l’exposició fotogràfica «Capvespre», del 21 de gener al 27 de març, i també s’encarregarà de la masterclass «Fundamentos del lenguaje visual. Dominar la composición», el 22 i 23 de febrer, amb una eixida fotogràfica per Patraix i una anàlisi posterior de les imatges captades pels participants.

«Com a artistes, creiem que hi ha espais que guarden o posseixen una aura especial, bé per la ubicació de l’espai, la personalitat d’este, o com si es tractara d’una cosa tangible, de les energies que queden dels artistes i persones que per allí van passar. El nostre espai irradia eixa energia i ens encarreguem de cuidar-la», afirmen des de Vigilia Cultural.

Per a Manuel Ruiz, que ha decidit emprendre en este projecte, el principal objectiu és «crear un espai més en València que aporte a la cultura de la ciutat, perquè en cultura no hi ha competència».

Per això, també espera que es creen «sinergies amb altres espais». En este cas, Vigilia Cultural es vol centrar, especialment, en la formació artística, «i no només en una disciplina artística, sinó diversificant molt, amb una programació tan variada com siga possible».