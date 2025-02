El llirament del Premi Enric Valor es posposa per la dana

El pròxim dijous 13 de febrer estava previst fer l’acte de lliurament del 44é Premi Enric Valor de Narrativa Juvenil. El premi està convocat per l’Ajuntament de Picanya i Edicions del Bullent i és el premi valencià més antic del en narrativa juvenil. Tanmateix, com a conseqüència dels efectes de la dana a Picanya, l’editorial va anunciar ahir que l’acte en si es posposa sine die.

No obstant, des de Bullent asseguren que sí que es farà saber a les escriptores i escriptors participants si la seua obra ha estat premiada o no. Així, es mantindrà el veredicte del jurat en la data prevista, a més de la dotació de 6.000 euros per a l’obra distingida amb el guardó Armengol i la publicació del llibre per Edicions del Bullent.

Tal i com es va fer en 2021 —aleshores, per la pandèmia—, és possible que l’acte de reconeixement es faça una vegada l’obra haja estat publicada. «Picanya ha patit molta destrucció en les infraestructures i les que queden estan sobrecarregades d’actes», apunten com un dels motius per a prendre la decisió. «És tradició que l’acte de lliurament del Premi Enric Valor es faça al Centre Cultural de Picanya», recorden.

L’any passat, la 43a edició, va premiar el llibre "Les papallones del kebab", de Lliris Picó, una novel·la realista que destaca la riquesa de la diversitat cultural, la integració i la convivència on dues germanes, filles d’un pare egipci i una mare valenciana mostren les s seues vivències, preocupacions i experiències. n