La trampa trumpista

En altre article advertírem sobre la possible relació entre Trump i l’Apocalipsi i avui continuarem un poc més per aquest camí. Jo, sempre que m’aventure en algun tema bíblic desperte l’interés d’un vell amic, ex-capellà que continua creient. Jo sempre li agraïsc les observacions que em fa i aquesta vegada m’ha dit que vaja amb compte amb la conclusió de l’Apocalipsi. Li faig cas i m’hi pose a la feina, m’he rellegit el llibre i he pres notes.

En primer lloc, pense que l’autor, un Joan, de qui hi ha dubtes si és o no l’Evangelista, sembla que escrivia una mica «col·locat» o ho estaven els àngels que li dictaven el que havia d’escriure: «vaig sentir darrere de mi una veu forta com un toc de trompeta, que deia: - Escriu en un llibre això que veus...». Li dic que no s’escandalitze, perquè a la Bíblia hi ha molts passatges on els jueus beuen més del compte.

Siga qui siga l’autor de l’Apocalipsi, empra una mescla de la narrativa del cinema interestel·lar; del cinema de suspense religiós; de les prediccions de doble sentit de les sibil·les i profetes; de la tècnica jueva de la versificació... O siga que l’Apocalipsi és un llibre difícil d’entendre, tant com ho és la pintura surrealista. Crec que l’Apocalipsi és surrealista. El meu amic m’havia dit que si m’hi fixava bé veuria Trump en algun dels personatges del llibre... No em vol donar cap pista perquè té molta por als polítics, i a Trump mès que a ningú. Per altra banda creu que tot anirà pitjor, a partir d’ara, en mans de la conxorxa que han organitzat els supermilionàris que acompanyen Trump, oblidant que Jesús va dir que és més fàcil que un camell passe pel forat d’una agulla que no que un ric entre al cel.

Així que he llegit i rellegit el llibre, recercant el personatge més paregut a Trump i crec que l’he trobat: és la Bèstia de deu banyes i set caps... Apocalípticament, doncs,Trump i els seus adlàters, han posat en marxa una maquinació per a fer el mal i ja comencem a veure per on van, per exemple amb el projecte de treure els gazetins de Gaza i convertir el país en un immens balneari ianqui. Estic parlant de la trampa dels trumpistes, que intenten confondre les eleccions que guanyà Trump als USA en unes eleccions mundials. Una trampa trumpista, doncs.