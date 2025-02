La Fundació Hortensia Herrero dona 235.000 euros per a ajudar a les societats musicals afectades per la dana, en col·laboració amb la FSMCV

La Fundació Hortensia Herrero ja ha posat en marxa les ajudes per a fer costat a les societats musicals valencianes afectades pels devastadors efectes de la dana que es va produir a la província de València el passat 29 d’octubre.

En concret, l’entitat que presideix la mecenes Hortensia Herrero ha donat una ajuda de 235.000 euros. Una quantitat, gestionada a través de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), que s’està destinant íntegrament a la compra d’instrumental amb l’objectiu que aquestes entitats puguen recuperar la seua activitat musical al més prompte possible.

Alejandra Silvestre, directora de la Fundació Hortensia Herrero, destaca la motivació que va portar a Hortensia Herrero a donar suport a aquesta causa: «Hortensia Herrero va tindre molt clar des del principi que havia de fer tot el possible per a ajudar i, a més, volia fer-ho en sectors professionals molt concrets, lligats a la cultura i a les seues arrels. En aquest cas, les societats musicals són un dels emblemes d’aquesta terra, València, a la qual ella se sent molt lligada. L’objectiu és que reprenguen la seua activitat i recuperen la normalitat al més prompte possible. Confiem que aquesta ajuda servisca per a posar el nostre granet d’arena en eixa tasca».

La presidenta de la FSMCV, Daniela González, subratlla la importància d’aquesta ajuda per a la recuperació de les entitats afectades: «La donació de la Fundació Hortensia Herrero ens brinda un suport econòmic fonamental per a afrontar la recuperació. La seua ajuda ens permetrà que molts músics tornen a tindre instruments destrossats per la DANA, així com un gran suport i un bufe de força perquè aquestes societats musicals puguen tornar a recuperar la seua activitat. Estem tremendament agraïts perquè aquesta intervenció solidària representa també un gest de confiança i compromís amb la música i la cultura valenciana, de la qual les societats musicals són una part fonamental. Gràcies per ajudar-nos a mantindre viva la música que tant ens defineix com poble».

Amb aquesta contribució, la Fundació Hortensia Herrero i la FSMCV envien un missatge d’esperança i suport a les societats musicals, assegurant que la música, com a part essencial de la identitat valenciana, continue sonant i unint a les comunitats afectades.

Compromís amb la cultura valenciana

La Fundació Hortensia Herrero, coneguda per la seua implicació en la promoció de la cultura i l’art, reafirma el seu compromís amb la Comunitat Valenciana a través d’iniciatives que fomenten el coneixement, la sensibilitat i l’interés per la cultura. Aquesta donació no sols suposa un suport econòmic, sinó també un reconeixement al valor cultural i social de les societats musicals com a part del llegat valencià.

Aquestes ajudes estan integrades en un pla global que ascendeix a quatre milions d’euros, per a ajudar i impulsar quatre sectors molt concrets: Sector tèxtil tradicional valencià; societats musicals; escoles de dansa i centres Educatius.