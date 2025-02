L'escàndol

Mentre el món sembla que camina sense remei cap al desficaci col·lectiu, dirigit per ments de descripció difícil que poden veure un país con un negoci immobiliari, sense cap respecte pels seus habitants; o quan tot just podem comprovar un clar retrocés en llibertats que han costat anys i segles en aconseguir; o assistim, atònits, a les mentides els polítics que són incapaços de rectificar, demanar perdó i dimitir; el dimecres passat vaig veure, al Saló de Plens de l'Ajuntament de Burjassot, que tot no és com de vegades tendim a pensar, si ens deixem portar per la fatalitat que es fa palesa cada dia.

En aquell lloc hi hauria més de mig centenar d'assitents -la majoria, membres de les generacions més joves, però també gent de més edat- que havien acudit a escoltar el que jo els podia contar sobre Margarida Borràs i el que l'investigador murcià Juan Pedro Navarro els podia explicar sobre la repressió de les sexualitats durant l'Antic Règim. Tot això, dins el cicle de conferències Escàndol... això és un escàndol!, que, coordinat per tres joves investigadors de la Universitat de València -Javier Fernández Galeano, Josep San Ruperto i Nuria Soriano Muñoz- ens planteja la imatge de la trasgressió -no sols la de la identitat sexual que tan sembla que molesta a les autoritats, sinó qualsevol altra- com un motiu d'escàndol dins les societats que tant s'han alarmat davant determinades actituds que contradiuen les normatives més acceptades.

Escandalitzar és possible de moltes maneres: per al segle XV valencià, un personatge nascut home que va decidir vestir-se i viure com una dona era tan escandalós que en comptes d'intentar entendre aquella persona i respectar-la, va ser penjada amb escarni, al Mercat de València. Margarida Borràs -aquest era el seu nom-, no es mereixia allò. A mi, tal com vaig dir dimecres passat, el que em va escandalitzar va ser imaginar els valencians del moment, acudint a veure com ajusticiaven aquella dona, con exhibien el seu sexe biològic per advertència del que podia passar-li a altres, si s'atrevien a transpassar els límits imposats. Allò era el 1460.

Però el 2025, que algunes coses perfectament assumibles per una societat avançada, plural i oberta com se suposa que és la nostra, no tot estiga tan clar com hauria d'estar-ho, sí que m'escandalitza. Sort, però, que aquella sala plena de gom a gom vaig veure que un futur millor encara és possible. O així ho espere.