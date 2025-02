La Federació Llull clou l’Any Estellés amb un homenatge a Burjassot

La Federació Llull ha conclòs l’Any Estellés amb un homenatge al poeta a Burjassot. L’acte de cloenda va tindre lloc a la Plaça Emilio Castelar, on es troba la seua estàtua. Anna Oliver, presidenta d’Acció Cultural del País Valencià; Xavier Antich, president d’Òmnium Cultural, i Antoni Llabrés, president de l’Obra Cultural Balear i de la Federació Llull, destacaren la importància d’Estellés com a referent literari i la seua obra com un llegat fonamental per a la cultura. Alhora, ha estat present part de la família del poeta.

Versos emblemàtics

L’acte va incloure una ofrena simbòlica de llibres, un gest que volia representar la transmissió de la literatura i la cultura com a patrimoni col·lectiu. A més, es van recitar diversos fragments de l’obra de Vicent Andrés Estellés, a càrrec de l’actor Francesc Anyó.

La presidenta d’Acció Cultural Anna Oliver, va posar el focus en la necessitat de revertir la situació en què es troba la nostra llengua: «Tots els indicadors sobre l’ús de la llengua als territoris de parla catalana ens adverteixen de la necessitat de revertir la situació de risc en què ens trobem, i malgrat això, el que patim són situacions d’atac des dels governs centralistes i d’extrema dreta, i des del sistema judicial que retalla les polítiques educatives i l’exercici dels drets lingüístics».

Els participants a l’homenatge. / FLL

«Per fer front a eixa realitat, l’aliança entre les entitats que treballem pel país i la llengua es fa més necessària que mai, fomentant l’ús entre nous parlants, joves i en àmbits com el lleure i l’oci. Com el poeta de Burjassot, fomentarem l’ús de la llengua per ‘tota la terra i el mar’».

Poesia i resistència

Xavier Antich, president d’Òmnium Cultural, va destacar que «fa tres mesos, la Federació Llull vam situar la cultura catalana com a motor de la solidaritat i la reconstrucció. Per això, i agafant el llegat d’Estellés, continuarem defensant i promovent la nostra llengua».

L’actual president de la Federació Llull i de l’Obra Cultural Balear, Antoni Llabrés, va manifestar que Estellés va posar versos a la vida quotidiana i va recordar que la poesia és també una eina de resistència. Llabrés es va referir a l’Any Estellés, que conclou, i a l’Any Llompart, que just acaba de començar: «Celebracions que ens permeten retre homenatge als nostres referents, redescobrir aquests escriptors i fer-los arribar a noves generacions de lectors i, sobretot, que mentre hi hagi algú que llegeixi Estellés i Llompart, la seva veu i el seu compromís continuaran ressonant per enfortir la nostra consciència col·lectiva,».

La jornada es va completar amb la ruta literària «Un cant a la vida», conduïda per Isabel Anyó, neta d’Estellés. Una passejada pels carrers del poble per conéixer de primera mà els espais més significatius de l’entorn que el va inspirar.