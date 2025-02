El festival Dona i Cinema exhibeix mirades inèdites

El cicle internacional Dona i Cinema és una oportunitat única que cada dos anys exhibeix una bona mostra del cinema fet per dones des d’una aposta per l’inèdit, atrevit i experimental, sempre amb una mirada crítica a la societat.

La huitena edició de la Biennal se celebrarà del 21 al 28 de febrer. La inauguració, la clausura i les activitats paral·leles se celebren entre el CCC Octubre i el Col·legi Major Rector Peset i als Cinemes Babel és on es projectarà la Secció Oficial a concurs, en aquesta ocasió, del 24 al 27 de febrer.

La Nau s’incorpora en aquesta edició com una nova seu d’activitats. En aquest cas, el dia 18 de febrer es realitzarà la presentació i una projecció especial de part del palmarés de la passada edició.

El curt ‘21 HAFTEYE BA’AD’ (21 setmanes després) de la iraniana Nasrin Mohammadpou. / DiC

Debats i trobades

A més de les projeccions de la Secció Oficial, el festival es completa amb la Secció Paral·lela, que se celebrarà del 22 al 24, amb una programació que contempla debats i trobades que ajuden a reflexionar i fomenten la difusió del cinema fet per dones.

Aquestes activitats inclouen el cicle Dones després de la Cambra, i la projecció del festival convidat, que enguany serà Olhares do Mediterrâneo - Cinema no Feminino de Lisboa. Un festival de cinema internacional de pel·lícules realitzades per directores mediterrànies que celebra la seua dotzena edició i que ens portarà fins a València una selecció de curtmetratges de les seues passades edicions.

Com diu Sara Davis Lopes, una de les seues directores que estarà a València: «Un home perseguint el seu somni, una dona buscant el camp de refugiats dels seus ancestres, una xiqueta sense futur, una dona que torna al seu poble buit i dos amics que descobreixen una cosa inesperada». «Històries de persones comunes, com tu i com jo».

Secció Oficial

Un total de 43 pel·lícules dividides en les 6 categories: llargmetratge ficció, llargmetratge documental, curtmetratge ficció i documental, videoart i animació conformen la Secció Oficial. A més, es presenta molt diversa, respecte a la procedència geogràfica, amb 19 països representats, incloent-hi el Japó, Polònia, Líban, Sèrbia, Colòmbia, Mèxic i el Brasil.

La gran majoria dels treballs presentats en aquesta edició de la VIII Biennal Dones i Cinema eran inèdits per al públic valencià.