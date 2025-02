Un dels al·licients que presenta la premsa del segle XIX és el d’oferir un mostrari de les persones que vivien al marge de la legalitat, i que, de manera periòdica, eren objecte d’atenció per part de diaris i revistes. Així, recentment he llegit un parell de notícies sobre la captura d’un delinqüent que, a falta d’altres mèrits, volgué destacar per la seua arrogància. I que, gràcies a l’impagable estil periodístic del vuit-cents, tan ben travat i curós –res a veure amb determinats bunyolers actuals...–, podem albirar com si es tractara d’un personatge secundari d’un film berlanguià.

Li deien Antoni Luna Gisbert, però era popularment conegut pel sobrenom del Gorra, «uno de los criminales más temidos y más audaces de nuestra provincia». I fou detingut el 6 d’abril de 1891 a la Costera, on s’havia refugiat després d’escapar-se de la presó de Sant Agustí de València. I en el moment, per cert, en què «proyectaba, con otro sujeto de Xàtiva, llevar a cabo un robo, con asesinato, en Alzira». Poca broma, doncs.

Si en alguna cosa posava l’èmfasi l’anònim periodista era en la barra i la insolència que caracteritzaven aquell pròfug. I per això explicava que, als pocs dies d’evadir-se del penal, «se presentó Gorra en un café de Villanueva del Grao» i demanà una consumició mentre contemplava, «con cierta sonrisa, a algunas personas que tenía enfrente; y que, sin duda, por conocerle, se admiraban de verle tranquilamente en aquel café». Fou així que, «después de fumarse un cigarro, llamó al camarero y, entregándole una peseta, dijo: “Cuando vengan los agentes de vigilancia que hay en la esquina inmediata, dales dos cafés y diles que se los paga el Gorra”. Y dirigiendo otra sonrisa a los que le miraban, se alejó saboreando otro cigarro». Xe, això ho pague jo...

Ni Azcona hauria sigut capaç d’imaginar un personatge tan cínic i esperpèntic. Amb tot, aquella supèrbia i provocació li serviren de ben poc; ja que, al cap d’unes jornades, fou localitzat en un passeig de Xàtiva «a la hora de mayor concurrencia». En comprovar que el seguien, el Gorra –cames ajudeu-me– «emprendió la fuga; aunque sin fruto, pues pudieron más las piernas» de l’agent que aconseguí atrapar-lo. I que, segurament, es delia per convidar-lo a café, copa i puro.