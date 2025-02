El Cor de la Generalitat programa ‘Silencis’ en el Centre del Carme

El Cor de la Generalita presenta ‘Silencis’, un programa dedicat al compositor estonià Arvo Pärt que es posarà en escena el 26 de febrer en el Centre del Carme de València, amb la direcció de Jordi Blanch i l’organista Arturo Barba.

El programa, per a cor de 23 veus i orgue, està compost per música religiosa i introspectiva i s’estructura en cinc parts. La primera, ‘Exili’, es compon per les peces An den Wassern von Babylon, d’Arvo Pärt i Super flumina Babylonis, de G.P. da Palestrina. La segona part, ‘Espills infinits’, consta de l’obra Spiegel im Spiegel, d’Arvo Pärt. La tercera part del programa, titulada ‘Tingueu pietat’, inclou l’Ode V d’Arvo Pärt i les obres de J.S. Bach Erbarm dich mein, o Herre Gott i Bin ich gleich von dir gewichen.

La quarta part del programa ‘Silencis’ és ‘Encontres’ i es compon de la composició de Phillip Glass Mad Rush. Per a concloure el concert, ‘Vida, dolçor, esperança’ inclourà la gregoriana Salve Regina en to solemne i la Salve Regina d’Arvo Pärt.

El ‘tintinnabuli’

Arvo Pärt és el compositor contemporani viu més interpretat del món, tant per la seua qualitat musical i emocional com per la seua capacitat d’atraure el gran públic.

Des de finals dels anys setanta, Pärt va desenrotllar el ‘tintinnabuli’, un mètode de composició minimalista propi que pren el nom en llatí d’unes xicotetes campanes i que sorgix per les experiències místiques de Pärt a través del cant.