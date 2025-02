Niuss i de Música pel Clima posen la música a la festa de Benimaclet

La Plataforma per la Llengua organitza a Benimaclet la primera Festa pel Valencià de l’any, dins de la programació del Festival de Poesia de València Vociferio. Una cita que comptarà amb concerts de Niuss i de Música pel Clima, a més d’una fira editorial de poesia, recitals i taules rodones

La primera Festa pel Valencià de l’any se celebrarà fins diumenge al Centre Instructiu Musical (CIM) de Benimaclet, en el marc del Festival de Poesia de València Vociferio, que tindrà lloc durant tot el mes en diferents punts de la ciutat. Aquest cap de setmana, organitzat per Plataforma per la Llengua País Valencià junt amb altres entitats, estarà ple d’activitats culturals, com ara concerts, una fira editorial de poesia, recitals, taules rodones, conferències i pòdcasts en directe.

Poesia

La festa comença hui amb la inauguració de la fira editorial de poesia de l’Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV). Eixes parades seran el marc que acompanyarà totes les activitats del CIM de Benimaclet durant tot el cap de setmana. La jornada continuarà amb un Slam d’exhibició amb destacats poetes com Isabel Garcia-Canet, Eduard Marco, Ismael Sempere, Andreu Blai i l’actriu Carla Almeria, que interpretarà Isabel-Clara Simó. Per tancar la primera jornada, hi haurà un micro-concert de la cantautora Àgueda Segrelles.

La Factoria de Sons aglutinarà demà el públic familiar amb un concert que farà ballar grans i menuts. A més, es realitzaran micros en valencià de poetes de la fira a les 12 h i a les 17:30 h. La jornada inclourà també la conferència «La llengua no es toca», com a part de la campanya de Plataforma per la Llengua en contra de la nova llei educativa del Consell.

Concerts

La festa continuarà amb dos concerts, el del grup valencià de pop-mestissatge amb un so energètic i ballador Niuss, a les 19:30 h, i Música pel Clima, que a més de fer moure l’esquelet també farà difussió de la lluita contra el canvi climàtic.

La jornada del diumenge començarà amb una taula rodona sobre «El valencià a les xarxes» amb la participació d’Ana Marzal, FERRXN i Marta Molina, moderada per Aitor Altea.

A les 12 h, es realitzarà el pòdcast en directe Gent Ràndom, presentat per Quim Ruiz i Lourdes Frasquet, i que tindrà com a convidada a l’escritora Laia Viñas. Finalment, a les 13 h, es tancarà la fira editorial de poesia.