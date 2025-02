L'Ajuntament reconeix el mèrit cultural de María Zamora, Rafael Lahuerta, MªÁngeles Arazo i L'Horta Teatre

La Junta de Govern Local ha anunciat hui els guanyadors de la III edició dels Premis al Mèrit Cultural “Ciutat de València”, uns guardons que reconeixen la trajectòria professional de persones o entitats que estan vinculades a la ciutat i s'han distingit en qualsevol categoria de l'àmbit de la cultura.

Estos premis, que seran entregats en un acte solemne que presidirà l'alcaldessa de València, María José Catalá, han distingit la productora audiovisual María Zamora, l'escriptor Rafael Lahuerta, la periodista MªÁngeles Arazo i la companyia teatral L'Horta Teatre.

Segons la decisió del Jurat, reunit el passat 4 de febrer, l'Ajuntament premia a la valenciana María Zamora, primera productora a guanyar l'Os d'Or de Berlín pel seu treball a Alcarràs, “per la seua reconeguda capacitat per a captar la mirada diversa i femenina d'un país múltiple i variat”.

En la tercera edició d'estos premis honorífics l'Ajuntament també ha destacat al valencià autor de "Noruega", Rafael Lahuerta, “que s'ha convertit en un fenomen literari pels seus relats que mostren una València genuïna i multifacètica. Ara ha publicat "La promesa dels diumenges".

Rafa Lahuerta. / Germán Caballero

Així mateix, rebrà el premi la cronista pionera de la València d'ahir i de hui, Mª Ángeles Arazo, “perquè ha pres el pols a les arts i ha contribuït a preservar i divulgar les tradicions i el folklore de la ciutat”.

Finalment, l'administració local ha reconegut els 50 anys de treball de L'Horta Teatre, “amb més de 3.000 representacions i 40 espectacles teatrals, consolidant-se com a referent en la creació de nous públics i l'aposta per la dramatúrgia valenciana”.

El jurat presidit pel regidor d'Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, José Luis Moreno, i compost per dos tècnics municipals i dos representants de diferents àmbits de la cultura, ha valorat “l'obra artístic-cultural, i el reconeixement i ressò nacional i internacional, així com la seua repercussió en la cultura local i general, i altres mèrits com altres guardons reeixits”, segons les bases de la convocatòria.

En edicions anteriors el jurat ha reconegut les aportacions de l'actriu María Luisa Merlo, el director d'orquestra Gustavo Gimeno, el grup de rock Seguretat Social, la restauradora Pilar Roig, el dramaturg Manuel Molins i el dibuixant Paco Roca.