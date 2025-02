Algunes recomanacions lectores per desmuntar l’amor romàntic

Un any més, el passat 14 de febrer, Dia de Sant Valentí, les xarxes i els mitjans es van omplir de repetides frases per celebrar el dia dels enamorats. De nou, vam rebre multitud de propostes culturals que ens remeten una vegada i una altra a l’amor romàntic. Però, són possibles unes altres formes d’estimar-se? Ho sabem, és una pregunta retòrica: clar que ho són. Així que ací vos deixem algunes recomanacions lectores de quatre editorials.

Una obra mai traduïda ni al castellà ni al català

Manolo Gil, de Vincle Editorial, sempre ha sigut “un gran defensor del romanticisme, del romanticisme com a moviment cultural, sense el qual seria impossible entendre el segle XIX i, sobretot, el segle de les revolucions”. Reivindica els herois romàntics i les heroïnes romàntiques, com Mary Shelley o Mary Wollstonecraft, davant del “concepte de l’amor burgés”.

En aquesta línia, escull una obra publicada fa uns dies, amb traducció de Carme Manuel i que “no havia sigut mai traduïda ni al castellà ni al català”: La història de Mary MacLane, escrita per ella mateixa. Va ser “una autora protofeminista que va viure la seua vida sense cap convencionalisme”. Va escriure aquest títol a 1902, amb 19 anys, i “va revolucionar el públic lector nord-americà i va transformar la literatura convencional” amb “una dissecció del que és el desig, l'ànima, sobretot l'ànima de la dona, les experiències i la relació de la dona amb el seu propi cos”, explica Gil, qui estableix connexions entre l’autora i Sara Torres o Pol Guasch.

Una història guaridora i un llibre encara en preparació

Revissant els títols d’Edicions del Bullent, Núria Sendra, recomana Tot el que tinc per ballar amb tu, d’Elvira Cambrils, perquè, assegura, la considera “una història guaridora”. “L’amor és i no és al mateix temps el tema principal”, remarca d’un llibre que “parla de la sensualitat i sobre la fragilitat i la por, però també sobre el valor de la rebel·lia individual per a afrontar-les”.

Sendra no es resisteix a recomanar un altre títol, “encara en preparació”: Si escrius Cèlia, un obra de Lliris Picó “narrada a dues veus, on la protagonista més actual mira de trobar l’equilibri a una vida amorosa desordenada i la contraposa a l’amor pràctic, del que es va construint cada dia, de la veu literària ambientada en el passat”.

Poesia atrevida, divertida, entranyable i un poc gamberra

L’editor de Perifèric Edicions, Jesús Figueroa, opta per “un llibre d'amor i desamor, original i diferent”. Es tracta de De l'amor i altres desficis adolescents, de Carles Cano. Subratlla que “és un poemari per a adolescents, per a grup de lectores i lectors que, malgrat el que algú puga pensar, sí que lligen poesia”. “Una poesia, això sí, atrevida, divertida, entranyable i un poc gamberra, perquè a la poesia de Carles Cano li escauen perfectament tots aquests adjectius”, matisa.

En definitiva, ens convida a la lectura d’“un llibre que parla de l'amor i del desamor, i també de l'ecologia i de la guerra amb la tendresa i l'humor que ens té acostumats Carles”.

Desmuntar els tòpics ressuats de l’amor romàntic

Mercè Climent i Juli Capilla, de Lletra Impresa Edicions, es decanten per Després de l’amor, de Subhash Jaireth, traduïda per Jordi Salavert, i finalista del Premi Liberisliber de Besalú. Expliquen que la novel·la “desmunta els tòpics més ressuats de l’amor romàntic” a través de la història de l’Anna, una jove russa estudiant d’arqueologia i intèrpret de violoncel, i Vasu, un jove indi estudiant d’arquitectura a Moscou.

“La relació amorosa que sorgeix entre tots dos estarà marcada des del primer moment pel contrast cultural que arrosseguen i, també, per uns caràcters i una manera de ser complementaris, però en ocasions també incompatibles”, avancen. Anys després que l’Anna desaparega sense deixar-ne rastre, Vasu descobrirà les raons d’aquella separació: “Unes raons doloroses i gratificants alhora, en una història plena d’històries paral·leles i giragonses que sorprendran els lectors”.