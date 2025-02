Els «Ciutat de València» reconeixen als seus premiats entre 2.000 propostes

El Saló de Plens de l’Ajuntament de València ha acollit este dimarts el lliurament dels premis literaris «Ciutat de València» que enguany han celebrat la seua 42a edició. A més de les persones guardonades, van acudir a l’acte representants de la corporació municipal, del sector editorial i del món de les lletres i la cultura en general.

L’alcaldessa, María José Català, va presidir l’entrega de premis i va felicitar els creadors i creadores distingits, així com els autors de les quasi 1.960 obres presentades a la convocatòria dels premis en 2024. La dotació econòmica va d’entre els 6.000 als 12.000 euros en cada categoria.

La principal novetat d’esta última convocatòria és una categoria dedicada al còmic, que ret homenatge a Josep Sanchis Grau, el mític creador de personatges immortals com Pumby. El primer premi d’esta categoria ha sigut per a Elva Vázquez Llombardia, per "Roncas".

Nilton Santiago ha rebut el Premi Juan Gil Albert de poesia en castellà per l’obra "Vocación de Náufrago"; Francesca Rodríguez López amb "El diari de Minerva Siuró" és la guanyadora del Premi Isabel de Villena de narrativa en valencià; Vital Citores Porqueres destaca amb el Premi Blasco Ibáñez de narrativa en castellà amb "Las noches búlgaras de la mujer torcida"; mentre que el Premi Josep Vicent Marqués d’assaig en valencià, ha recaigut en Rosa Mascarell, per "Cartografies"; i el Premi Celia Amorós d’assaig en castellà, ha ressaltat el treball de Jesús Camarero Arribas, autor de "Teoría del exceso".

El Premi Eduard Escalante de teatre en valencià l’ha rebut Daniel J. Meyer, per l’obra titulada "I ara què farem?". Per últim, el Premi Max Aub de teatre en castellà ha sigut per a Pilar Ruiz amb Las lluvias del verano hacen un tajo en la tierra; el guardó Maria Beneyto de poesia en valencià ha sigut per a Marià Veloy Planas, per "Enforats".

«En temps de dificultats i de desafiaments, els llibress ón un lloc de trobada, de pensament i d’esperança», va dir María José Catalá, en l’acte. «La dana ha colpejat també el món del llibre. Biblioteques, llibreries, editorials, impremtes, dissenyadors, distribuïdores i, per descomptat, escriptors. Tots s’han vist impactats d’una forma o una altra per les conseqüències de la riuada. «És moment de sanar ferides, perquè moltes continuen obertes, i la recuperació d’estos espais i volums ha de ser també un símbol de recuperació i resiliència», ha afegit.

Per la seua part, Nilton Santiago ha dedicat unes paraules d’agraïment en nom de tots els guardonats. «És com si la mateixa València, la seua gent, et premie, et reconega. Sempre he cregut que els premis són per a les obres més que per als autors. Són elles les que romanen, les que atesten sobre la nostra època, especialment en estos temps infaustos de desinformació i autoritarisme», ha afirmat.