‘En cap banda’ es troba universitat vella

La humanitat necessita buscar. Permet conéixer el món, on estem i que hi ha. No sempre el resultat d’eixe exercici és fructífer. No obstant això, el fet de no trobar també ajuda a saber com és l’espai en el qual ens trobem. Tenim un adverbi que afirma rotundament que no està present allò que necessitem o volem. Es tracta de ‘en cap banda’. El seu sinònim és ‘enlloc’.

A tots i a totes ens preocupen les absències. A mi, fa temps que me’n preocupa una que ningú reivindica. Tal volta, solament m’inquieta a mi i és una mania personal. Es tracta del fet que no veig ‘en cap banda’ la utilització de la denominació ‘Universitat Vella’ per part de la Universitat de València – Estudi General, amb la intenció de referir-se a la seu històrica. Sé que el nom no fa la cosa, encara que pense que no hi ha cosa sense un bon nom. Fa uns anys, es va decidir transformar el ben patrimonial en un centre cultural. Amb este bon projecte, es perdé la possibilitat de consolidar el terme. El resultat és una destacada programació i la pèrdua de vida universitària. Potser, esta és la raó per la qual es pensà rebatejar-lo amb el títol d’un dels carrers que la voreja. Fou una opció. Tanmateix, no oblidem que qualsevol local situat en eixa via podria nomenar-se així. ‘Universitat Vella’ és molt més singular.

Si busquem el terme ‘Universitat Vella’ per internet, no apareix ‘en cap banda’. Sols remet al nom d’una comissió fallera que nasqué amb suport universitari en l’any 1989. Ara, les autoritats de la Universitat de València no es preocupen tant per protegir la vigència d’eixe element patrimonial de la cultura popular que continua en la seua plaça. Els inquieta més el fet que les garlandes falleres puguen perjudicar el valor patrimonial de la façana del carrer Salva. Ho entenc, però també es podria intranquil·litzar perquè la seua cartellera, ancorada en la paret amb l’ajuda de ferros, pot ferir la façana principal. No sé si la conselleria de Cultura veu amb bons ulls els cartells que permanentment amaguen una part de l’edifici i de l’entrada de l’església del col·legi del Patriarca, però allí estan.

En definitiva mirem si ‘en cap banda’ es troben els valors i coses que ens preocupen. Reivindicar és mostrar amb intensitat absències injustes.

En cap banda. 1. adv almon, en cap lloc, en cap part, enlloc, enlloc del món, ni en forat ni en finestra, ni en palla ni polsn