El MuVIM reivindica la figura de María Beneyto

“Es una mujer hermosa, abierta y bastante secreta, pero ante todo es un poeta, desde luego el mejor de Valencia… En Valencia, lo contrario sería extraño, no lo saben o no quieren saberlo, la tienen olvidada…”. Es lamentava Max Aub en la seua obra La gallina ciega. Esta reivindicació, que resistix després del pas del temps, la materialitza hui el MuVIM coincidint amb l'any María Beneyto amb una mostra que recorre la seua vida i obra. “Per la Sala Nova del MuVIM han passat dones valentes, intel·lectuals innegables, com Carme Miquel i Didín Puig, dones que no han tingut fins fa poc el reconeixement que haurien d'haver tingut també en vida, però afortunadament, amb la presentació d'esta exposició, pretenem que les generacions futures coneguen la figura d'esta autora”, ha apuntat el diputat de Cultura, Paco Teruel.

Exposició de María Beneyto / Levante-EMV

Per part seua, Carmen Velasco, comissària de la mostra que té com a títol ‘María Beneyto, dona múltiple’, assenyala que es tracta “d’una invitació, una pinzellada o un aperitiu perquè es conega a la dona forta que va ser i sobretot perquè la llegim, perquè segur que trobarem algun poema, un conte o una novel·la que ens interpel·la, i ací és on està la grandesa de l'autora”.

Inauguración de la exposición de Maria Beneyto / Levante-EMV

La Sala Nova del museu de la Diputació de València dedicarà les seues parets a María Beneyto fins al pròxim 15 de juny oferint una aproximació a la inqüestionable qualitat de l'autora, que s'exemplifiquen en dos fites literàries. El primer es remunta a 1953, quan Beneyto va competir amb Vicent Andrés Estellés pel Premi València de poesia: ell va quedar finalista, ella va guanyar amb Criatura múltiple. El segon va succeir en 1992, quan la Generalitat la va reconéixer amb el premi de les Lletres Valencianes: va ser la primera dona en guanyar-ho. “El MuVIM és el museu de la il·lustració i la modernitat -continua Velasco- i res millor que il·lustrar als visitants que recórreguen esta sala amb els poemes i les obres de María Beneyto, una dona moderna i molt valorada per altres poetes com Blas de Otero i Vicente Aleixandre”, apunta la comissària.

Dones pioneres

La mostra posa en relleu a altres dones també pioneres a través de diverses fotografies. S'exposen imatges de María Beneyto amb la pintora Antonia Mir i amb les periodistes María Ángeles Arazo i Mara Calabuig. “Són dones que haurien de ser més conegudes, i per a mi era important que estigueren en l'exposició perquè donen bon compte de l'època, una època que, encara que era una Espanya més fosca, tenia una certa vivor cultural, i María Beneyto s'implicava en la cultura, encara que sí que és veritat que van ser els hòmens els qui, un poc pel signe dels temps, valoraven la seua obra”, destaca Velasco.

‘María Beneyto, dona múltiple’, emmarcada l'any María Beneyto, que es commemora este 2025, aspira a ser una invitació per a continuar amb la necessitat d'ampliar el cànon literari. “No existix plantilla que explique a María Beneyto, una dona múltiple, forta, valenta i valerosa”. En este sentit, Velasco apunta que “ella sempre va batallar i es va moure entre dos terres, valencià i castellà, perquè ella no era de ningú, es trobava còmoda en castellà i també en valencià, i escrivia contes, poesia, novel·les…”.

En l'exposició poden veure's imatges de l'escriptora cedides per l'Arxiu municipal de l'Ajuntament de València, l’Espai Joan Fuster, Agencia EFE, Levante-EMV i els fotògrafs Luis Vidal i Jesús Prats. La mostra també arreplega obres de l'autora cedides per la biblioteca de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el MuVIM i de Bromera i la Fundació Bromera, així com fragments del programa ‘Valentes’, que ha sigut cedit per la televisió valenciana À Punt i els poemes declamats per actrius i actors valencians que han sigut cedits per Poética 2.0. A més, s'han realitzat il·lustracions per a la mostra a càrrec de la dibuixant Concha Ros.