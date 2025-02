El Museu de la Ciutat sumarà dues obres de Doro Balaguer i Nassio Bayarri

Els fons del Museu de la Ciutat, de València, augmentaran amb la donació de dos obres d’artistes pertanyents al Grup Parpalló que la Junta de Govern Local (JGL) va aprovat acceptar ahir i que han sigut oferides per Teresa Cebrián Sancho, primera dona valenciana productora de cinema i mare de l’actual presidenta de l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual (AVA).

Així, el museu rebrà un quadre de Doro Balaguer i una màscara de Nassio Bayarri, la valoració de la qual ascendix a un total de 15.000 euros. El Grup Parpalló estava format per un col·lectiu d’artistes que es van centrar en la irrupció dels llenguatges de les avantguardes artístiques a la València dels anys seixanta.

Dos referents

Isidoro Balaguer Sanchis (València 1931-2017), més conegut com a Doro Balaguer, va ser un pintor avantguardista d’estil abstracte, membre del Grup Parpalló, que va acabar abandonant la pintura per a centrar-se en la política. Com a dirigent, va participar en la constitució del Partit Comunista del País Valencià (PCPV) i, posteriorment, va fundar Unitat del Poble Valencià, partit valencianista que evolucionaria amb el temps cap a l’actual Bloc.

Ignacio Bayarri Lluch (València 1932-2023), conegut com a Nassio Bayarri, fill del també artista Josep María Bayarri (escultor i poeta), va ser un escultor pioner en l’ús de la soldadura de ferro, fundador del Grup Parpalló, adscrit al moviment cosmoísta, acadèmic de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles i un dels impulsors del Museu de Vilafamés.

En 2010 va rebre la Distinció al Mèrit Cultural de la Generalitat i entre les seues creacions es troben les escultures de la creu de terme de l’avinguda de les Corts Valencianes; el monument a l’afició dedicat al València CF; el bust de Blasco Ibáñez de la plaça dels Porxets; o el del pintor Segrelles en la plaça del mateix nom, entre altres.