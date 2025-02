València aporta 25.000 euros per a l’organització de la Fira del Llibre

La Junta de Govern Local de València va concedir, ahir, una ajuda de 25.000 euros al Gremi de Llibrers de València per a la celebració de la 60a edició de la Fira del Llibre 2025.

Segons el portaveu municipal, Juan Carlos Caballero, des de l’any passat «estem augmentant la contribució econòmica municipal per a la realització d’este esdeveniment.

Així, es manté la inversió destinada en 2024 i que ja va suposar duplicar la quantitat respecte a l’any anterior, perquè en 2023 l’aportació va ser d’uns 12.000 euros».

També se sumaran, com va publicar este diari, aportacions de la Diputació de València y la Conselleria de Cultura.

Cal recordar que este 2025, la Fira del Llibre de València —organitzada pel Gremi de Llibrers de València i la Fundació Fira del Llibre—, celebra la seua edició 60 del 24 d’abril al 4 de maig en un espai emblemàtic com són els Jardins del Real (Vivers), per a promocionar la lectura i l’activitat de les llibreries a la ciutat.

DocsValència serà en maig

D’altra banda, la 9a edició del festival internacional de cinema documental DocsValència, que serà del 9 al 17 de maig, rebrà un import de 60.000 euros.

Tal com ha destacat l'organització del festival, DocsValència “no és únicament una sèrie de projeccions, ha d'anar molt més enllà. El públic ha de ser el màxim protagonista i veure complides les seues expectatives amb les nostres propostes, les quals hauran de renovar-se i sorprendre'ns tots els anys”.

“Entenem els festivals de cinema documental com a espais d'agitació intel·lectual, com a escenaris per a pensar el nostre món i gaudir descobrint-lo. Això és el que som, però només en part. La resta no cap en una pàgina. Vos reptem al fet que ho descobriu en DocsValència Espai de No Ficció”, han destacat.