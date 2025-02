Volia escriure o sobre Trump o sobre Mazón i m’he decidit pel segon. Els dos són tan mentiders com perversos, però a l’alacantì el tenim més a la má. A més, els dos personatges ara mateix estan trastocant-ho tot, mentint sense control i insultant el veïnat: Trump a nivell mundial i Mazón (jo li dic Massó) a nivell autonòmic. Els dos tenen en comú ser profundament mentiders i perversos, però avui em referiré al que tenim més a la mà, aprofitant que aviat farà 4 mesos del fatídic 29 d’octubre de la dana,

Pràcticament encara no s’ha fet res de la reconstrucció promesa, per a encarregar-se de la qual, pocs dies després de la barrancada, Mazón anuncià que havia contractat uns militars, a dit, per a fer-se càrrec, a les ordres d’un general Pampols, expert en guerres orientals (?). Ara han anunciat que volen contractar una empresa externa a la Generalitat perquè faça un pla de reconstrucció dels pobles afectats.

La sorpresa ha estat total i ens obliga a preguntar a què s’han dedicat els militars que foren urgentment contractats. No havien de fer el mateix que ara volen contractar a una empresa? Altra mentida de Mazón, m’he dit. Què han fet durant aquest temps? Han fet res? Han cobrat per això?

A l’autonomia valenciana tenim experiències doloroses d’estafes, que hem patit amb el consentiment del PP. La pregunta és si estem davant d’una nova operació de corrupció, ara aprofitant les tragèdies dels qui han patit i continuen patint, els efectes de la dana, familiars dels difunts sobretot.

Si la resposta és que sí, i jo estic convençut, ningú dirà que no estàvem advertits. Jo mateix ho havia escrit en aquest diari i per això vaig rebre un «avís» perquè no continuara per aquest camí i perquè no posara més dubtes a la situació.

Si volien impressionar-me no ho aconseguiren i ara estic segur que el que advertia, que la reconstrucció dels pobles afectats anava a convertir-se en una nova i immensa operació de corrupció, era certa i per això proposava vigilar les autoritats autonòmiques i municipals, per evitar-ho.

Com no s’ha posat en marxa cap control, sinó que les coses continuen aprovant-se a dit, aviat començarem a saber, sobre nous casos de corrupció, que es segur que s’estan gestant.Tenim experiències molt pròximes: Zaplana, la Gürtel, Camps i els seus governs, els grans ajuntaments de València i Alacant, les diputacions, etc.

Ara tenim la sort que la jutgessa de Catarroja que ha acceptat investigar el tema, a instàncies de l’Associació de Víctimes de la Dana, està portant molt bé la seua instrucció judicial, apuntant a Carlos Mazón, a qui considera responsable de la dolosa actuació.

Per altra banda, en les Corts valencianes, Joan Baldoví (Compromís) presentà una moció demanant la dimissió de Mazón, però el PP manipulà la votació i, a més del PP , VOX també votà en contra i així el gran mentider, pervers i indigne president salvà la camisa. Sort tenim que el poble no oblida del tot.