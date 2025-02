Santero y Los Muchachos presenten la seua cançó solidària en suport a les societats musicals afectades per la dana

La música sempre ha sigut un reflex del sentiment col·lectiu, una manera d’unir persones i de retre homenatge a allò que ens defineix. Amb aquesta idea, Santero y Los Muchachos han creat una cançó especial, una peça que no sols celebra la identitat valenciana, sinó que també té un objectiu solidari: ajudar les societats musicals afectades per la dana.

Aquest tema, que ha comptat amb la col·laboració de Travis Birds i la Jove Banda Simfònica de la FSMCV, es publicarà el 28 de febrer en totes les plataformes digitals i part dels drets generats per les escoltes durant 2025 es destinaran íntegrament a la recuperació de les bandes i escoles de música damnificades.

Santero y los muchachos en Les Arts / Levante-EMV

El projecte està impulsat per Mahou, que ha volgut donar suport a la iniciativa com a mostra del seu compromís amb la cultura i la música en un moment tan crucial per al col·lectiu musical valencià.

Abans del seu llançament oficial, la cançó es presentarà el 27 de febrer a l’Alqueria Julià, seu de la FSMCV, en un esdeveniment que reunirà els protagonistes del projecte i on es podrà conéixer més sobre el procés de creació i el significat de la peça.

Un homenatge a la música de banda i a l’esperit valencià

Per a Santero y Los Muchachos, aquesta cançó no és només un tema més en el seu repertori, sinó un reconeixement als músics que donen vida als carrers de la Comunitat Valenciana, a les bandes que marquen el ritme de les festivitats i a un poble que, fins i tot en els moments més difícils, ha sabut mantindre’s unit.

“La cançó exalta clarament el reconeixement als músics de banda i cercaviles. La temàtica entona també les Falles, la pólvora i tot el sentiment festiu i popular sense amagar sota l’estora de l’oblit allò que ha passat als nostres pobles del sud.”

En aquesta peça, Santero y Los Muchachos han volgut capturar l’essència d’una terra que sent la música com una part inseparable de la seua identitat. Des dels cercaviles fins a les grans celebracions, la música de banda és l’ànima de moltes tradicions valencianes i, amb aquesta cançó, han volgut retre-li un homenatge sincer i emotiu.

Col·laboracions que eleven el missatge

Un dels elements clau del tema és la presència de Travis Birds, la veu de la qual aporta un matís especial en el desenvolupament de la cançó. Segons el grup, la seua participació no sols enriqueix el so, sinó que afegeix una dimensió emocional molt profunda:

“La seua part és la més emotiva i va més enllà del nostre missatge cap als valencians per la nostra pròpia festivitat. Parla de l’esforç de superació després del tràgic moment viscut, i això no és només dels valencians, per això es justifica que algú de fora li posara veu, una veu dolça i única per a aquest moment.”

D’altra banda, la Jove Banda Simfònica de la FSMCV ha sigut clau per a donar autenticitat al so i per a reforçar el missatge de suport al col·lectiu musical. Santero y Los Muchachos destaquen el talent i la professionalitat dels joves músics que han participat en la gravació:

“Els xics i xiques de la Jove Banda van arribar i van gravar pràcticament a la primera dirigits per Carlos Martín. Nosaltres vam compondre la cançó i els arranjaments instrument per instrument, una tasca ardua i apassionant, que ells, com a veritables músics que són, van elevar al màxim de manera real i impol·luta.”

Un missatge d’unió i superació

A més del seu valor musical, aquesta cançó busca ser un símbol de suport i resistència per a les societats musicals que han patit les conseqüències de la dana. Des del seu llançament i durant tot l’any 2025, les escoltes en plataformes digitals contribuiran directament a la causa, fent que cada reproducció siga un xicotet gest de solidaritat.

“La música uneix i connecta la gent amb causes, passions i moltíssimes més coses. Creiem que aquest moment de festa per als valencians, però tan prop de la tragèdia d’octubre, ens va portar a inflar el pit més que mai i a poder continuar aportant alguna cosa que impulse encara més l’afany de superació, com una abraçada a tots els nostres, com un crit de guerra i esperança per a calmar ferides.”

Part dels drets generats per les escoltes durant 2025 d'esta cançó creada per Santero i los Muchachos es destinaran a la recuperació de les societats musicals afectades per les conseqüències de la dana

Santero y Los Muchachos han participat en diversos concerts benèfics, i ara han volgut fer un pas més amb aquesta cançó, que romandrà en el temps com un testimoni musical de solidaritat i memòria.

“És una cosa que supera la marca Santero y Los Muchachos perquè està carregada de codis molt nostres, molt valencians. La cançó arribarà a moltes sensibilitats perquè sabem com sentim ací.”

Els i les fans del grup podran disfrutar-lo en directe el pròxim 1 de març a l'Auditori municipal de Burjassot.