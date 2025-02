Arriba el gran Romanticisme alemany amb la Simfònica de la WDR de Colònia, Ferrández i Orozco-Estrada

La programació d’abonament d’Hivern del Palau de la Música tindrà este dimecres, una de les seues grans cites amb la presència de l’Orquestra Simfònica de la WDR de Colònia, el violoncel·lista Pablo Ferrández i el mestre colombià Andrés Orozco-Estrada, que interpretaran a la Sala Iturbi, a les 19.30 hores, un programa amb tres obres mestres del Romanticisme alemany dels compositors Ludwig van Beethoven, Robert Schumann i Johannes Brahms.

El director del Palau, Vicente Llimerá, ha destacat respecte a este concert que «el programa és una meravella perquè podrem escoltar el millor romanticisme alemany interpretat per una de les formacions simfòniques més destacades d’aquell país, i amb un director del prestigi i magisteri d’Andrés Orozco-Estrada que és un consumat especialista en este repertori, com també perquè podrem tornar a escoltar i gaudir de la tècnica, musicalitat i presència escènica de Pablo Ferrández i el seu Stradivarius «Archinto» del 1689».

Andres Orozco Estrada / ©WernerKmetitsch

Violoncel·lista Pablo Ferrández

D’esta manera, l’extraordinari violoncel·lista Pablo Ferrández, que va ser artista en residència del Palau de la Música, torna a la Sala Iturbi per a interpretar el cèlebre Concert per a violoncel de Schumann, escrit en les acaballes de la seua trajectòria artística, durant eixe breu interludi de repòs i felicitat que li va brindar la seua residència a la ciutat de Düsseldorf. La mateixa Anne Sophie Mutter ha destacat del violoncel·lista espanyol el seu «gran so, vibrato refinat, tècnica perfecta i autenticitat».

Ja en la segona meitat abordaran la Simfonia núm. 1 de Brahms, immens compositor integrant de les famoses «Les Tres B: Bach, Beethoven i Brahms» i tan lligat tota la seua vida a la família Schumann. Composta en plena maduresa, l’autor germànic supera el temor a ser comparat amb el seu admirat predecessor, Beethoven, creant un fabulós corpus simfònic realment únic. Frescor, originalitat, rica orquestració, melodisme, profunditat i emotivitat recorren les quatre simfonies brahmsianes. Prèviament i com a inici de la vetllada, s’escoltarà l’obertura «Egmont» de Beethoven, aclamada i volguda per la seua bellesa musical, i pel seu profund significat i connexió amb la lluita per la llibertat.

Pablo Ferrández Ramón / Eva Ripoll

L’Orquestra Simfònica de la WDR, amb seu en la Kölner Philharmonie, és considerada una de les millors orquestres d’Alemanya. Actuen regularment en festivals com els BBC Proms de Londres, el Festival de Música de Schleswig-Holstein i el Festival George Enescu. Des de tardor deL 2019, l’Orquestra està sota la direcció musical de Cristian Măcelaru, que s’unix a una llarga tradició d’importants directors titulars com Christoph von Dohnányi, Gary Bertini, Semyon Bychkov i Jukka-Pekka Saraste. Els seus concerts es retransmeten per televisió, ràdio i en directe, i estan disponibles en format digital.

Director titular

Energia, elegància i esperit és el que distingix especialment a Andrés Orozco-Estrada com a músic. Després d’una col·laboració amb l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI en 2022, és nomenat el seu nou director titular a partir de la temporada 23/24. A partir de la temporada 2025/26, assumirà el càrrec de GMD de la ciutat de Colònia i Gürzenich Ca-pellmeister.

Guardonat en el XV Concurs Internacional Txaikovski i artista exclusiu de SONY Classical, Pablo Ferrández és aclamat com un «nou geni del violoncel» (Le Figaro) n