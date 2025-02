Torna ‘Sentim les Llibreries’: un gran amic invisible entre lectores

Imagineu la possibilitat de participar en un gran amic invisible lector? Això és precisament ‘Sentim les Llibreries’, una iniciativa que busca “genera un intercanvi de lectures entre persones desconegudes, però unides pel seu amor pels llibres”.

La nova edició ja té dates: del 17 de febrer al 9 de març, els participants poden inscriure’s; entorn del 16 de març, rebran un correu amb la fitxa del participant assignat; del 17 de març al 4 d'abril, és el període de compra del regal; i, per fi, a partir del 10 d'abril, podran acudir a la llibreria a recollir el llibre.

A més, en aquesta ocasió, ‘Sentim les Llibreries’ vol estendre una mà solidària a les escoles de l'Horta Sud que van patir els efectes devastadors de la dana. Així, per garantir una distribució equitativa de l'ajuda, s’ha assignat específicament escoles a cada llibreria participant. D'aquesta manera, cada donació addicional –sense import mínim ni màxim– dels participants en format de targeta regal arribarà directament a un centre educatiu concret, amb l’objectiu d’assegurar que totes les escoles afectades reben suport.

Des d’Ambra Llibres, Maria Bravo remarca que la primera edició, que va nàixer durant la pandèmia de covid-19, es limità a la ciutat de València “i a partir de la segona, quan s’involucrà FULL, es va fer extensiva a la resta de llibreries de les tres províncies”.

“És una iniciativa molt bonica que connecta, a través de la lectura i la tria d'un llibre, a persones que no es coneixen. La gent participa seleccionant la llibreria i donant la seua informació respecte als gustos literaris. Rep un llibre però a la vegada regala un llibre”, subratlla.

“Com a llibreteres, en aquest moment podem fer de veres la nostra tasca de recomanació, de prescripció lectora perquè la persona que ve a comprar el llibre ens dona la informació dels gustos literaris i, a partir d'aquestes indicacions, podem recomanar una sèrie de títols per a triar el llibre més encertat possible”, explica Bravo, per a qui en ‘Sentim les Llibreries’ es produeix “un moment molt bonic quan venen a replegar el llibre: molta gent s'il·lusiona molt”.

Héctor Gómez, d’Arribada Llibres, va participar per primera vegada a ‘Sentim les Llibreries’ com a lector i posteriorment es va sumar com a llibreter: “Per a una llibreria és una bona manera de fer comunitat, de posar en contacte, encara que siga d'una manera anònima, a les persones que normalment acudeixen a la mateixa llibreria i que puguen intercanviar gustos i preferències literàries”.

Apunta que aquesta iniciativa és per a les llibreries noves, com Arribada, “una manera de donar-se a conéixer i obrir-se a més gent”. “De vegades la gent ve superperduda perquè li ha tocat en el sorteig una persona completament diferent d’ella i amb gustos que no controla i fas un poquet de prescriptor i després, quan veus que encertes, fa una il·lusió especial”, reconeix, i afegeix que l’any passat, la primera participació de la llibreria, “va ser un èxit amb més de 60 persones apuntades”.

“Anime a tothom a participar en qualsevol llibreria, perquè estan pràcticament totes les de la ciutat i del país. No n'hi ha excusa”, finalitza.

María García, de Librería Nöstlinger, també va arribar com a lectora i més tard es va unir en la seua faceta de llibretera. Una vegada assignats els amics invisibles, té una manera de procedir: “Si ets participant, l’únic que t’arriba és l’àlies i la descripció de les preferències de la persona adjudicada. Com a llibreria, al meu espai del web tinc el llistat dels participants i la descripció dels seus gustos. M’imprimisc la informació i seleccione tres llibres que crec que podrien quadrar. Si el participant ve i no té ni idea de què regalar, ja tinc tres suggerències per ajudar”.

García ressalta que el gran amic invisible té lloc en un dels mesos més complicats pel que fa a les vendes per a les llibreries, així que és “una forma d’insuflar-los vida”. Com a lectora, destaca que és una oportunitat per a “conéixer lectures que d’altra forma no t’animaries a conéixer”. En el seu cas, quan va participar va descobrir ‘El baile de las locas’ i li va encantar.

Per últim, anima a la gent a participar, però sobretot a comprar a les llibreries de proximitat perquè “llegir és meravellós i necessari per a cultivar una mentalitat crítica o simplement com activitat d’oci per a descobrir, aprendre i entretindre’s”.