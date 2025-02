La Maria es consagra amb el tema d’avançament de l’àlbum ‘Robina’

«“Cantava per curar tota la seua agonia”. Amb la transparència d’un sol vers, La Maria explicita el nus argumental d’un disc on, prenent impuls de l’EP precedent, es capbussa en la foscor dels abismes personals per sortir-ne enfortida i purificada», assegura Josep Vicent Frechina, el gran especialista de la música en valencià.

«‘Robina’ és una immersió a pulmó obert en les profunditats més térboles i inquietants del trencament emocional», afegeix Frenhina, que manté que replegament interior, ordenació del dolor i provisió d’autocures, vehiculat mitjançant un bellíssim grapat de cançons en carn viva que ens guien per un itinerari de caiguda, enfonsament i reconstrucció.

La Maria va ser la gran guanyadora dels Ovidi i dels Carles Santos de fa dos anys. Als Ovidi va guanyar tres de les quatre categories en què estava nominada: millor artista revelació, millors arranjaments i producció per ‘L’Assumpció’ i millor cançó per ‘Mon vetlatori’. I als Carles Santos va obtenir els guardons a la millor artista revelació i al millor disseny de Branca Studio.