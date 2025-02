Si quinze dies enrere us parlava del Gorra, un malfaener de finals del segle XIX que destacà per la seua insolència, hui ho faré sobre un altre subjecte de dubtosa reputació: Manuel David, conegut pel malnom de Torroma. Un convicte que «la daba de bravucón», i que saltà a les columnes de la premsa diària per haver assassinat un parent seu al qual «asediaba a peticiones» –id est, extorsionava.

La notícia explicava que, el 19 d’abril de 1892, El Torroma matà Vicent Garcia Mandingorra, veí de València «de oficio tocinero», que vivia «con su esposa, tres hijas y un hijo que le ayudaban en su industria, en una alquería situada cerca del manicomio y del camino de Jesús». I que, pocs dies abans, havia rebut la visita del Torroma; el qual li exigí el pagament de 300 pessetes que Garcia, cansat de tants abusos, es negà a satisfer.

L’anònim periodista assegurava que el delinqüent «se marchó profiriendo amenazas»; i que, «ayer a mediodía» –mentre la víctima, «con sus tres hijas, regresaba en una tartana de València a casa»–, assaltà el carro i obligà Garcia a descendir. «Una vez le vio en el suelo y de espaldas» –és a dir, indefens–, el Torroma «le disparó un tiro de pistola» que li provocà la mort de manera immediata: «su cuerpo cayó dentro de una acequia», postil·lava el diari. L’escena consegüent resulta fàcil d’imaginar: «las hijas gritaron contra el asesino, y el tartanero trató de detenerlo, pero hubo de desistir al apuntarle aquel con la pistola».

Els laments de les filles alertaren el metge i el capellà del frenopàtic contigu, que acudiren veloços «a prestarle los primeros auxilios»; però no pogueren fer res per salvar la vida de Garcia. I mentre el jutge i l’actuari procedien a «instruir las primeras diligencias y levantar el cadáver», algú els digué que el Torroma «se había suicidado muy cerca de allí y frente al cementerio». A la fi, tot havia sigut calculat fredament; ja que, «en los bolsillos, se le encontró una carta, y en ella explica los motivos de la muerte de su pariente y de su suicidio». El reporter, però, no degué tindre accés al contingut de l’escrit, ja que el reduí a un simple «por rencillas de familia».