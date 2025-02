El Palau de la Música celebra el Dia de la Dona amb ‘Compositores a Escena’

El Palau de la Música acollirà els dies 7, 8 i 9 de març, el festival Compositores a Escena 2025, que ha organitzat l’auditori amb l’associació de Mujeres en la Música (AMM).

Durant les tres jornades se succeiran activitats musicals per a tots els públics. El director del Palau, Vicente Llimerá, ha convidat «a gaudir d’estos concerts, alguns d’ells gratuïts, per a disfrutar de la millor música interpretada per dones». Per la seua banda, la subdirectora de Música, Nieves Pascual ha subratllat que «pareix mentida que en 2025 estem parlant de dones en la música, quan la presència femenina s’ha normalitzat des de fa molt de temps. Però este 8 de març és una ocasió bonica per a destacar la desatenció que històricament se li ha prestat a la creació femenina i posar-la una mica més sobre la taula».

«Hui dia –ha continuat la subdirectora de Música- la presència femenina està totalment incorporada en la nostra programació a través de la figura de compositores i, sobretot, d’intèrprets que ens visiten dia a dia i també de la nostra orquestra. Afortunadament estem lluny d’altres percentatges d’altres èpoques; però en este dia és bonic recordar com ha sigut esta evolució i com les dones han estat sempre en el món de les arts».

Un moment de la presentació del festival 'Compositores a Escena' / Live Music Valencia

La presidenta de Mujeres en la Música, Pilar Rius, ha assegurat que s’ha preparat «un festival molt plural, en els quals la dona és present, perquè no és solament la música, és també la dansa, dansa antiga, perquè hi ha estrenes de dones contemporànies, perquè té també eixe toc educatiu, i realment tots eixos àmbits són importants a l’hora d’oferir el que està succeint amb el talent de les dones que és molt i molt divers».

Música, dansa i titelles

La programació arrancarà el divendres 7 amb el concert d’abonament amb motiu del 8M, que protagonitzarà l’Orquestra de València dirigida per la coreana Shiyeon Sung, a la Sala Iturbi, i que comptarà una xarrada prèvia a càrrec de Virginia Sánchez, professora titular de la Universitat de Castella-la Manxa. El programa començarà amb l’obra «Poema Skazka» (Poema compte de fades) de Sofia Gubaidulina, i continuarà amb el «Concert en blanc i negre» per a piano i orquestra de cordes de Claudia Montero, que interpretarà la pianista croata Martina Filjak. La suite «L’ocell de Foc» d’Igor Stravinski completa el programa.

El dissabte, 8 de març, a les 11.30 hores hi haurà una obertura de portes amb dansa històrica, protagonitzada per Harmonia Dansa i l’espectacle «Leonora» en el Vestíbul dels Tarongers. Posteriorment, a la Sala Rodrigo, està programat el concert «La Xicoteta Juglaresa», un espectacle que conjuga el teatre, la narració, les marionetes i la música en directe, amb instruments històrics ambientat en l’Edat mitjana.

Nieves Pascual, el director del Palau Vicente Llimerá i Pilar Rius. / Live Music Valencia

Ja de vesprada, a l’Ensemble d’Arts interpretarà a la Sala Rodrigo el projecte «Grab them by the p***i», format per partitures d’Helga Arias, Kaija Saariaho, Brigitta Muntendorf; i l’estrena absoluta «Joc d’Amants» d’Isabel Latorre. I a les 18.00 hores, en la mateixa sala, la soprano Mariví Blasco i Fran López a la tiorba i guitarra barroca, interpretaran el programa «La Cecchina i les princeses Médici».

Finalment, el diumenge 9 de març, a les 12.00 hores a la Sala Iturbi, la Banda Simfònica Municipal, sota la direcció d’Isabel Rubio, interpretarà el programa «En clau femenina» amb les obres «De la Terra» de Mª José Belenguer, «Shine» de Julie Giraux, «Poème du Feu» d’Anada Gotkovski, «The Open Window» de Raquel Sánchez i «Extreme Beethoven» de Johan de Meij.