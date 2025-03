Patrimoni Nacional i el Teatre Real fan una donació de més de 62.000 euros a la FSMCV

La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (Fsmcv) ha rebut la donació de 62.091 euros procedents del concert solidari «Els Stradivarius de Patrimoni Nacional per la DANA», celebrat el 20 de gener al Teatre Real. L’entrega oficial va ser el 25 de febrer a l’Alqueria Julià - Casa de la Música, seu de la FSMCV, en un acte amb representants de Patrimoni Nacional, el Teatre Real i les societats musicals afectades.

En la cerimònia d’entrega van intervindre: Ana de la Cueva, presidenta de Patrimoni Nacional; Ignacio García-Belenguer, director general del Teatre Real; i Daniela González, presidenta de la federació.

Durant la seua intervenció, Ana de la Cueva va explicar com va sorgir la idea del concert: «Volíem fer un gest extraordinari i per això vam utilitzar el nostre recurs més extraordinari, els Stradivarius. I vam pensar que la recaptació havia de contribuir a ajudar a què la música, tan essencial en la vida d’aquests pobles, puga tornar a sonar al més prompte possible».

Per la seua banda, Ignacio García-Belenguer va ressaltar l’èxit de la iniciativa i la gran resposta del públic: «El Teatre Real està molt orgullós d’haver acollit un concert que ha posat de manifest, una vegada més, la solidaritat dels espanyols, en aquesta ocasió dels madrilenys. Estem amb aquells que tant feu per la cultura i la difusió de la música. La dana ha causat estralls, però ha sigut un privilegi veure com el recital Stradivarius va esgotar totes les entrades i es va convertir en un esdeveniment que ningú es va voler perdre».

Un moment de la visita a l'Alqueria Julià. / Levante-EMV

Per part seua, Daniela González destacava la importància d’aquesta ajuda per a les societats musicals valencianes: «és un moment clau en el qual hem d’impedir que molts músics i futurs músics vegen truncat el seu camí. La nostra missió és aconseguir que les societats musicals afectades per la catàstrofe reprenguen la seua activitat en les millors condicions possibles. Estem molt agraïts a Patrimoni Nacional i al Teatre Real per tindre el gran gest d’organitzar un concert tan únic i emocionant com el que vam viure. Apreciem profundament aquesta donació, és un gest que valorem enormement».

A l’entrega de la donació van assistir, també, María Dolores Menéndez Company, gerent de Patrimoni Nacional, i Borja Ezcurra, director general adjunt del Teatre Real. L’acte va comptar, a més, amb la presència de representants de les societats musicals afectades, que han rebut el suport destinat a la recuperació de les seues instal·lacions i de l’activitat.

Des del primer moment, la FSMCV ha treballat per garantir que les bandes de música damnificades puguen reprendre la seua activitat al més prompte possible. La donació dels beneficis d’aquest concert solidari representa un important suport en aquest procés de reconstrucció, consolidant el compromís del sector cultural amb la música valenciana.

Després de l’entrega oficial, els representants de Patrimoni Nacional i el Teatre Real van realitzar una visita guiada a l’Alqueria Julià, on van poder conéixer de prop la història i el valor patrimonial de la Casa de la Música, un símbol de l’arrelament i la transcendència de les societats musicals en la Comunitat Valenciana.