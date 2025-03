L’Escalante convida a trencar barreres i a jugar en família

Ribes Espai Cultural serà un punt de trobada per a les famílies durant els pròxims caps de setmana. En ple Parc Central, l’Escalante, projecte d’arts escèniques de la Diputació de València, posarà en escena tres espectacles per a fer germinar les idees, convidar al joc o trencar barreres.

Després de la bona acollida de ‘Tot esperant en Will’, d’EGOS Petits, el teatre prepara un mes de març marcat per la dansa i circ de ‘Semilla’, una proposta dirigida per Yutaka Takei de la companyia de Brussel·les Tea Tree; la fusió de flamenc i teatre de ‘Laila’, creada i dirigida per Bruno Tamarit per a públic juvenil; i el llenguatge gestual tan característic de Pau Palaus amb ‘Embolic’.

Les idees creixen amb ‘Semilla’

Saps què necessita una planta per a créixer? Un test, un poc de terra, una xicoteta llavor, aigua… i paciència. Estos seran els elements que protagonitzaran ‘Semilla’, amb la qual la companyia belga Tea Tree arriba al teatre de la Diputació de València este cap de setmana.

Una proposta molt especial per a xiquets i xiquetes de 2 a 5 anys que fusiona dansa, circ i teatre per a fer florir a les plantes i a les idees amb quatre passes este cap de setmana: el dissabte 8 a les 17.00 i 18.30 hores i el diumenge 9 a les 11.30 i 12.30 hores. Davant el temporal de pluges en València, es recomana al públic consultar la web de l’Escalante.

El flamenc de Laila

Després de Falles, l’Escalante reprén la seua activitat amb ‘Laila’, dirigida a jóvens d’entre 12 i 18 anys. La companyia Juno acostarà al públic una proposta contemporània de teatre de text i dansa espanyola per a narrar la història de Laila, una jove amb Trastorn de Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH). En un món ple d’estímuls en el qual tots pequem d’un excés d’activitat, esta adolescent canalitza la seua caòtica energia per a fer d’ella art en forma de flamenc. Les funcions seran el dissabte 22 de març a les 17.00 hores i el diumenge 23 a les 11.30 hores.

Un moment de ‘Laila’, una proposta de text i dansa sobre una jove amb TDAH. / Dival

El clown intergeneracional

El clown i teatre gestual intergeneracional de Pau Palaus farà parada a València amb ‘Embolic’. Com el seu títol indica, este espectacle crearà un vincle pròxim amb el públic a partir de sis anys des de la fragilitat, amb un embolic de pensaments i emocions que desemboquen i confluïxen en el riure i el joc, les ferramentes més útils per a desembolicar nusos. Tindrà un únic passe familiar el 29 de març a les 17.00 hores.