‘Trencar palletes' amb un president

El diàleg és el millor pont per a superar conflictes, sempre que siga sincer i respectuós. Poques voltes és aconsellable destruir la comunicació per a acabar amb problemes. Així i tot, de generació en generació, s’ha transmés amb la saviesa de la gent del camp i dels oficis la locució verbal ‘trencar (o partir) palletes’. Amb ella, s’indica la renya o el fet d’enemistar-se amb algú, però sobretot que es desfà una amistat o relació. Eixa situació no és postureig o una acció superficial o curta. Suposa una actitud de qui complix una paraula no perquè siga una norma escrita sinó perquè la sent. Prové del món de la llei que no està escrita i que es complix amb seriositat.

En estos moments, pareix que la societat valenciana ‘ha trencat palletes” amb el Molt Honorable President. És trist perquè simbolitza la major autoritat valenciana i ha sigut elegida democràticament. Hi ha pel mig massa declaracions inexactes, actuacions no aclarides i sobretot la responsabilitat per l’excessiu nombre de persones mortes. És clar que existixen molts responsables. Cap administració va fer-ho totalment bé. Però, passats cinc mesos, solament queda trencar amb el nostre president, amb educació, pacíficament i desproveïts d’insults i violències. Se li ha de dir, sense pensar en el partidisme, que per favor s’aparte i deixe pas a algun altre representant del seu partit. Ho demanem per a iniciar la superació psicològica del que és insuperable. Li exigim que no siga un problema més. Volem obrir pàgina. Ell no ens ajuda. Potser és legítim que s’esforce en la reconstrucció o que vincule el futur polític a eixe treball. No obstant això, desitgem passar full perquè algun dia puga tancar-se el llibre de la tragèdia. La seua plana, per salut anímica, necessitem girar-la.

Ens agradaria que també s’ho deixara el president estatunidenc. Desgraciadament, resulta un impossible. Desitjaria definitivament que els governs europeus ‘trencaren palletes’ amb eixes reaccions amb les quals resulta difícil de negociar d’igual a igual. L’última reunió de Zelenski amb les autoritats de la Casa Blanca avergonyix la humanitat. La gelor amb la qual es tracta un poble i unes víctimes fa molta por. Recordem que les guerres mundials s’iniciaren amb les diverses cessions dels estats aliats.

En definitiva, busquem l’encontre. Recorreguem a ‘trencar palletes’ excepcionalment. Les actituds rotundes i singulars obrin pas a les solucions eficaces i duradores.