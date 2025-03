‘Músiques Religioses del Món’ acull cinc concerts multiculturals

El 22 de març arrancarà en el Palau de la Música la nova edició del cicle ‘Músiques Religioses del Món’, que oferirà cinc concerts temàtics d’interés multicultural. L’auditori consolida este cicle, que començarà amb el programa Èxtasi, interpretat per l’Ensemble Andalusí de Tetuan, dirigit per Aziz Samsaoui, on el públic podrà escoltar cants d’Al-Harräq, dervixos i confraries sufís.

El cicle ‘Músiques Religioses del Món’ està dissenyat per la Fundació Cultural CdM. La programació abordarà també proposades com un viatge musical místic, la música hindú, el responsori de tenebres de Tomás Luis de Victoria o els cants de peregrinació en l’Edat mitjana.

Tal com ha subratllat el director del Palau, Vicente Llimerá, «volem revalidar l’èxit de l’edició passada, i que el públic torne a respondre amb entusiasme a les diverses propostes que tenen a disposició, sempre des de la premissa de la varietat i la qualitat».

Capella de Ministrers. / Live Music Valencia

El cicle comptarà també amb la participació de la compositora, cantant, intèrpret de nyckelharpa i violinista de Toledo, Ana Alcaide, que oferirà el programa Essentia (dimarts, 25 de març); els músics hindús Rishab Prasanna (basuri), Joyetta Sanyal (sitar) i Mosin Kawa (taula) amb la proposta Raag Chakra (dimecres, 2 d’abril); el grup AVocal CdM, dirigit per Marco García de Pau, amb el programa Tenebrae basat en els Responsoris de Tenebres de Tomás Luis de Victoria (dimecres, 9 d’abril) i conclourà amb la Capella de Ministrers, dirigits per Carles Magraner, amb la proposta Peregrinatio, sobre el Llibre Vermell, cants de peregrinació de l’Edat mitjana (dimarts 15 d’abril).

Viatge cultural

Blanca Vázquez, assessora artística de la Fundació Cultural CdM, ha definit el cicle com «una invitació a un meravellós viatge cultural i musical, que en esta edició durà el públic del Palau de la Música per nombrosos pobles i tradicions d’Orient a Occident».

Les cinc propostes d’esta nova edició de ‘Músiques Religioses del Món’ es presenten, com és la pauta tradicional del cicle, des d’una perspectiva estrictament musical que transcendix les religions, les creences personals i les idees. Escoltar en estos concerts una complexa polifonia sacra o el llenguatge antic de la litúrgia o la tradició d’altres països i cultures és un paisatge sonor que posa al públic en contacte amb una espiritualitat ancestral i profunda, allunyada de la realitat quotidiana, de la mà de la música, la dansa o la poesia.