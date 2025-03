El pasdoble de la directora de la Banda Simfònica de Dones a sa mare

La Banda Simfònica de Dones de la FSMCV ha realitzat la seua gira 2025 amb concerts a Aldaia, Alcoi i Teulada-Moraira, sota la direcció d’Eloísa Domínguez, qui s’estrena al capdavant de la formació. Amb un repertori que combina obres d’autors consagrats amb dos estrenes absolutes, la banda ha començat una nova etapa marcada per la continuïtat del seu compromís amb la visibilització del talent femení i la solidaritat amb les societats musicals afectades per la DANA.

El projecte ha suposat un repte intens per a Domínguez, tant a nivell musical com organitzatiu. “Mai havia estat involucrada en un projecte amb aquestes característiques. Ha sigut una experiència diferent de qualsevol altra que haja tingut anteriorment”, explica la directora.

Una estrena personal i professional

Un dels moments més especials d’aquesta gira ha sigut l’estrena de la peça Encarni Carrasco, una obra composta per la mateixa Eloísa Domínguez i dedicada a la seua mare. “Va ser un moment de molta emoció. Quan vaig alçar els braços en la primera lectura, quasi se’m salten les llàgrimes”, reconeix.

Concert Banda de Dones / Levante-EMV

El programa també ha inclòs l’estrena de La Pastora, de Merche Femenía, a més d’obres de compositores contemporànies i referents del repertori simfònic. Amb la combinació d’aquestes peces, la directora ha buscat oferir un repertori que no sols siga exigent a nivell interpretatiu, sinó que també done espai a noves veus dins de la música per a banda.

“És fonamental que els directors busquem i programem més obres de dones compositores. Hi ha un repertori molt valuós que encara no ha tingut la visibilitat que mereix i hem de fer un esforç per incorporar-lo de manera natural a les programacions”, assenyala Domínguez.

Assajos i treball en equip

Amb només dos dies i mig de treball previ, la banda ha aconseguit dur a terme una gira exigent tant a nivell tècnic com artístic. Domínguez destaca la predisposició de les músiques per a adaptar-se ràpidament a les seues indicacions:

“El temps per a preparar-ho tot ha sigut molt reduït, però el nivell de compromís de les integrants de la banda ha fet que siga possible. Hem construït un espai de treball còmode i efectiu, on totes han aportat la seua experiència i capacitat per a fer avançar el projecte”.

Concert Banda de Dones / Levante-EMV

Més enllà de la part musical, la convivència entre les integrants de la banda ha sigut un element important per a la cohesió del grup. “És un ambient en el qual m’he sentit molt còmoda, on les músiques col·laboren i aporten perquè tot funcione. És un projecte amb un valor humà molt gran”.

Reacció del públic i impacte de la gira

L’acollida de la gira ha sigut positiva, amb una bona resposta per part del públic en les tres localitats visitades. Tot i que des del podi la directora no pot veure directament les reaccions de l’audiència, sí que ha percebut el caliu dels assistents en cada concert.

“Sempre hi ha una energia que fluïx en l’aire. No es pot mesurar, però es nota quan el públic connecta amb el que passa en l’escenari. És una part essencial del concert”, comenta Domínguez.

Els concerts han comptat amb la presència de familiars i amics de les músiques, fet que ha donat una dimensió més personal a l’experiència. En el cas de l’estrena de Encarni Carrasco, la mare de la directora estava present a la sala, afegint un component emocional al moment.

Una experiència que deixa aprenentatges

De cara al futur, Domínguez valora aquesta experiència com una etapa d’aprenentatge i reflexió sobre la manera de treballar en projectes d’aquesta naturalesa.

“He après molt en aquest procés, tant en la manera de gestionar el temps com en la importància d’adaptar-se a les necessitats de cada agrupació. Treballar amb una banda que es conforma en tan poc temps és una experiència que et fa replantejar moltes coses sobre com dirigir i organitzar el treball”.

La Banda Simfònica de Dones de la FSMCV continua així la seua trajectòria com una plataforma per a la promoció del talent femení en la música i per a la difusió del repertori contemporani, amb un model que conjuga formació, experiència i compromís social. Aquesta gira no sols ha sigut una oportunitat per a mostrar un repertori divers i de qualitat, sinó també per a reforçar la importància de la solidaritat i el suport mutu dins del col·lectiu musical valencià.