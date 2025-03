Algunes recomanacions lectores post-8M

Arriba el 8 de març, Dia Internacional de la Dona, i (oh, sorpresa), les dones fem coses, les dones escrivim, les dones parlem, les dones... existim. Per continuar reivindicant l’autoria femenina siga el dia que siga i no deixar mai de llegir-les a elles, a les escriptores, quatre editorials valencianes recomanen alguns títols dels seus catàlegs.

Narrar la història i les històries de les dones

Àfrica Ramírez, de Balandra Edicions, recomana Entre dones, un recull de contes d’escriptores valencianes en actiu amb una variadíssima gamma temàtica difícilment sintetitzable. Les seues autores són dones de diferents edats, diferents estils, amb trajectòries ben diverses i que, excepte alguns binomis, no es coneixien entre elles. “Narra històries sobre dones, les seues vides, relacions i experiències, amb una perspectiva feminista i diversa. Aborda temes com la identitat i els vincles femenins, oferint una visió plural i reivindicativa”, explica la seua editora.

No es resisteix a recomanar un altre títol: Venim de lluny: Història del feminisme al País Valencià (Sembra Llibres), que “repassa la trajectòria del moviment feminista valencià, destacant figures i lluites clau des del segle XIX fins a l'actualitat per visibilitzar les seues aportacions socials i polítiques”.

Entre dones / L-EMV

Trencar amb les imposicions de la societat

Des de Postdata Ediciones, Andrea Gómez, opta per Kamarsis. Cuando desnudé mi vergüenza y la transformé en amor a mí, a ti, a la vida, on –a partir d’uns 80-90 textos que combinen la poesia i la prosa poètica– Celia Marín Pérez, d’uns 40 anys aproximadament, “parla d’aquelles dones que han complit tot allò que la societat els ha dit: tindre fills, cuidar la casa, etc.”. “Ella explica com va arribar a això i com s’adonà que realment no volia estar amb la seua parella perquè s’enamorà d'un altre home. I en enamorar-se d'aquest, va veure que tota la seua vida havia fet coses que ella realment no volia”, ressalta Gómez, qui afegeix que el missatge del llibre és que, “encara que tu estigues dictaminada per la societat a fer certes coses, també, tingues l'edat que tingues, pots tornar a decidir com vols que siga la teua vida”.

Kamarsis / L-EMV

Testimonis en primera persona de la prostitució

L'editora de La Consentida, Esperanza Sanz, selecciona l’assaig Que hablen ellas. Prostitución, de Ksenia Mamaeva i Laura Rodríguez, un títol que, destaca “dona veu a les dones que exerceixen la prostitució, a les qui han eixit d’ella, a les activistes supervivents; a dones de diferents països amb polítiques contraposades, totes lluitadores pel dret a viure una vida sense abusos ni violència”.

Es recull també el testimoni de les professionals que les acompanyen en la seua cura i en la lluita pel compliment dels drets bàsic, subratlla Sanz, al temps que remarca que les autores “visibilitzen també als responsables d’allò que els ocorre cada dia a centenars de dones i xiquetes en tot el món: als puters, als governs...”. A més, el llibre compta amb enllaços a pàgines web i referències a llibres i informes per a ampliar la informació.

Que hablen ellas / L-EMV

Una reedició més de 40 anys després

Finalment, Media Vaca es queda amb Las mujeres y los hombres, de la seua col·lecció Libros para mañana premiada a la Fira del llibre de Bolonya, escrit per l’Equip Plantel i amb il·lustracions de Luci Gutiérrez (Premi Nacional d’Il·lustració de 2023). “Des de 1978, quan es publicà per primera vegada aquest llibre, s’han produït molts canvis, y quasi sempre per a millor; però, malgrat tot, les dones no solament no disfruten de privilegis reservats als homes, sinó que continuen patint en tot el món grans discriminacions”, argumenten des de l’editorial.

“Ningú pot tindre cap dubte que dones i homes som iguals i tenim els mateixos drets. Només amb l’educació podrem aconseguir eixe món igualitari que ha de ser –per a tots– un lloc millor on viure”, defensen al parlar d’una obra que ha estat traduïda en més de quinze països dècades després de ser publicada originalment per Rosa Regàs en la seua editorial La Gaya Ciencia.