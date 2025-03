Aurora Rapún Mombiela

El llibre valencià més llegit a la teua biblioteca.

En 2024, ha sigut El xicot de la taca i sac de panxa, de Vicent Penya, de Brosquil.

L’ùltim llibre infantil/juvenil que has recomanat.

El gatet diu mec, de Fani Grande. Amb il·lustracions de José Fonollosa. Bullent, 2024.

Un llibre que recomanes per a club de lectura.

Un bon llibre per al club de lectura seria Mireia, de Purificació Mascarell, de l’editorial Drassana. Té diversos temes interessants per a tractar com ara el lloc de la dona abans i ara.

Un llibre valencià que sempre recomanes.

La passejadora de gossos, de Francesc Bodí. Recomane aquest llibre a les persones que comencen a llegir en valencià, però també a aquelles que volen una novel·la que no siga trista.

Quin llibre estàs llegint ara mateix?

Ara mateix estic llegint, en novel·la: El imperio de Yegorov, de Manuel Moyano, publicat per Anagrama.

En poesia: Demonios, de Ben Clark, editorial Sloper.

I en microrelats: vaig alternant antologies de microrelats, com la que ha publicat Contrabando com a resultat del VI Concurs literari Camp del Túria, 2024 i la que ha recollit l’Ajuntament de Godella amb els textos seleccionats al X Concurs de microrelats.

Quina és la primera lectura que recordes?

És molt difícil saber quina és eixa primera lectura… Però si que recorde que, de xicoteta, llegia i relleia El árbol sabio (Everest). També recorde moltíssim Las aventuras de Wilbur y Carlota. I, per suposat, Tintín i Astèrix.

Quina és la teua editorial de referència?

Quan no sé quin llibre triar em fixe en l’editorial i tant Salamandra com Tusquets tenen molts títols que m’agraden. En valencià, Bromera i Balandra. I per a relat, Páginas de espuma.

La teua biblioteca personal està organitzada?

La meua biblioteca personal està organitzada per ordre alfabètic d’autor i títol. Els llibres de la biblioteca professional els tinc fins i tot teixellats. I tinc un lloc especial per a llibres de microrelats, un altre per a llibres en francés i una habitació especifica per a còmics. Soc bibliotecària de cor.

De no ser bibliotecari/ària, quina penses que seria la teua professió?

Segurament em dedicaria a la docència.