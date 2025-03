La Fira del Llibre premia a Manuel Vicent, Raquel Ricart i Bibiana Collado

La 60a Fira del Llibre de València, que tindrà lloc del 24 d’abril al 4 de maig, distingirà amb els seus premis Raquel Ricart, Manuel Vicent i Bibiana Collado. El premis Fira del Llibre de València s’atorguen des de l’any 2019 amb la finalitat de reconèixer la trajectòria i l’aportació literària, un en valencià i un altre en castellà, així com el talent emergent.

Raquel Ricart és una prolífica escriptora valenciana que ha conreat diferents gèneres literaris, sempre en valencià, i ha estat reconeguda amb nombrosos guardons, com ara el Premi Andròmina de narrativa per la novel·la Les ratlles de la vida (3i4, 2010), que també obtingué el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians. La seua darrera obra literària, El dit de Déu, ha estat reconeguda de nou amb el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians, l’any 2023. Es tracta, fins ara, de la seua novel·la més rica i complexa, en què tres línies narratives s’entrelliguen i emmirallen entre elles per donar a llum una corprenedora història d’amistat, supervivència i perdó, profundament emocionant.

Manuel Vicent és el guardonat amb el premi a la trajectòria en castellà. El reconegut escriptor i periodista ja ha estat distingit amb nombrosos guardons literaris i institucionals, com ara el Premi Nadal, el Premi de les Lletres Valencianes o l’Alta Distinció de la Generalitat. Les seues novel·les Tranvía a la Malvarrosa (Alfaguara,1994) i Son de mar (Alfaguara,2005) han estat adaptades al cinema, amb notable èxit. Vicent ha publicat recentment Una historia particular (Alfaguara, 2024), un relat autobiogràfic que també és una història a través del segle XX, en què es barregen realitat i ficció.

Bibiana Collado serà reconeguda amb el premi Emergent de la Fira del Llibre de València. Collado va publicar l’any passat Chispitas de carne (La Bella Varsovia, 2024), però també és autora d’altres poemaris i de la novel·la Yeguas exhaustas (Pepitasde Calabaza, 2023).

Els premis es lliuraran en el marc de la Fira del Llibre de València, en una data encara per determinar.

Carme Manuel, pregonera de la Fira

La Fira del Llibre de València s’inaugurarà el dijous 24 d’abril. A les 17.00 es farà la passejada institucional i posteriorment hi haurà els parlaments i el pregó oficial, que enguany anirà a càrrec de Carme Manuel. Manuel és catedràtica d'anglès en el Departament de Filologia Anglesa i Alemanya de la Universitat de València. Imparteix des de 1992 classes de literatura nord-americana, matèria sobre la qual ha publicat i editat nombrosos treballs.