‘Tindre bou’ en la festa fallera

El treball és una part innata a l’ésser humà. Normalment, està relacionat amb la necessitat econòmica, però també amb la vocació o el desig de posar en marxa un projecte desitjat. En tots els casos, està sotmés al temps, si hem establit objectius. Així que, desgraciadament, en més d’una ocasió, podem emprar la locució verbal ‘tindre bou’. Amb ella, estem dient que tenim la faena retardada. Forma part de l’àmbit faller, encara que ben bé podria aplicar-se en qualsevol circumstància. No hem de confondre amb l’expressió ‘agafar el bou’. Són paregudes, tot i que en este cas significa no acabar alguna cosa quan s’havia programat. Des d’ací, aprofite per a reivindicar que el Diccionari Normatiu Valencià arreplegue la variant. El filòleg Josep-Lluís Marín ja ho va fer a l’AVL fa 11 anys i li done suport.

En esta setmana quasi fallera és saludable la reivindicació de la locució. Els fallers i les falleres ‘tenim bou’ perquè la societat evoluciona més ràpidament que nosaltres. Hem crescut massa i continuem fent-ho. Com diu el cadafal de Quemadera per a la comissió Universitat Vella – plaça del Patriarca, hi ha perill de “Morir d’èxit”. No tardarà a començar un congrés faller que intentarà actualitzar el que no funciona o pot millorar-se. Tanmateix, no serà prou si el món festiu no es consciencia que ha de canviar. Cal que ho faça perquè la reforma d’una nova normativa no solament siga estètica o superficial. És necessari que la igualtat i la integració de la dona en la festa no sols siga real, com ho és, sinó que es trasllade la situació al text. Cal que la pluralitat d’entendre i participar de la festivitat s’arreplegue. L’heterogeneïtat s’ha de reflectir. Ningú ni res s’ha de quedar fora.

Les falles són patrimoni immaterial de la humanitat. Este text faller que vol reformar-se ho ha de considerar. “Tenim bou” perquè des que la Unesco va declarar-ho no s’ha adaptat el reglament a eixa realitat. El cadafal s’ha de protegir amb major eficiència. Els llibrets han crescut desmesuradament i tal volta han de retornar a l’essència. Els concursos han de reflexionar-ho. A més, s’han de protegir millor les activitats genuïnament falleres.

En definitiva, siguem conscients quan ‘tenim bou’ en la vida per a buscar-li solució. La falla no és solament l’art de cremar sinó el mèrit de renàixer de les cendres.