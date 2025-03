Les 24 produccions amb finançament valencià que es presenten al Festival de Málaga

L’Institut Valencià de Cultura (IVC) promou la participació dels professionals i les produccions de l’audiovisual valencià en les diverses seccions competitives del Festival de Cinema de Málaga, que se celebra del 14 al 23 de març.

El director general del IVC, Álvaro López-Jamar, destaca enguany «l’enorme qualitat i diversitat de les produccions amb participació valenciana que es projecten en les diverses seccions del Festival de Màlaga».

«L’audiovisual valencià ha guanyat molta presència, ja que de les 14 produccions seleccionades tant en 2023 com en 2024, hem passat a 24 en 2025, amb un increment del 71 %. D’estes 24 produccions, 10 han comptat amb ajudes a la producció del Institut Valencià de Cultura», afegix.

Per la seua part, el president de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana, Vicente Ordaz, assegura que el Festival de Màlaga «és un aparador ideal perquè les huit produccions participades per À Punt tinguen un major recorregut nacional i internacional, sobretot a Iberoamèrica». Ordaz assegura que À Punt «continuarà apostant pel talent creatiu audiovisual de la Comunitat Valenciana en el qual ja es van invertir 3.150.000 euros en 2024».

Dels 12 llargmetratges amb participació valenciana que es presenten, sis són de ficció i sis són documentals. En l’apartat del curtmetratge, han sigut seleccionades 12 obres: cinc de ficció, quatre documentals i tres d’animació. 10 de les 24 produccions que es presenten compten amb ajudes del IVC.

Algunes de les produccions. / Levante-EMV

En la Secció Oficial de Llargmetratges a competició figuren "La buena letra" (Celia Rico Clavellino); basada en la novel·la de Rafael Chirbes; "Una quinta portuguesa" (Avelina Prat); La terra negra (Alberto Morais) y Todo lo que no sé (Ana Lambarri).

Fora de concurs figuren "Pequeños Calvarios" (Javier Polo) —amb un bon grapat d’actors valencians, com Marta Belenguer, Arturo Valls o Enrique Arce—; i "Enemigos" (David Valero), amb Luna Pamies, entre altres.

En la Secció Oficial a concurs de llargmetratges documentals es presenta "On eres quan hi eres?" —un documental biogràfic sobre el cantant alcoià Ovidi Montllor, dirigit per Jana Montllor Blanes—; La festa (Gutiérrez Aragón i Pablo Mas); i "Dolores Ibárruri. La Pasionaria" (Amparo Climent); "La guitarra flamenca de Yerai Cortés" (dirigido por Antón Álvarez, C. Tangana); i "Solo pienso en ti" (Hugo de la Riva); a més de Radiografías (Adán Aliaga).

En la Secció Oficial de curtmetratges de ficció a concurs es presenten "Sucre" (Claudia Cedó); "Insalvable" (Javier Marco); "Cólera" (José Luis Lázaro); "Abril" (Alexandra Iglesias); i "Maruja" (Álvaro G.Alemany).

En Animazine, la secció dedicada a l’animació, s’han seleccionat tres curts de producció valenciana que compten amb ajudes del IVC: «La valla» (Sam Ortí); «Carmela» (Vicente Mallols); i «Buffet Paraíso» (Héctor Zafra i Santi Amézqueta).

Per últim, en la secció «Afirmando los derechos de las mujeres» estan els curts «Aminata. Multiplicadores de la salud» (Marta López Plaza i Eduardo Peiró Porcel); «Casting» (Victor Devesa); i «Victoria planetaria» (Mariola Olcina Alvarado).