La FSMCV llança la pregunta a la comunitat fallera: Com serien les Falles sense música?

Les Falles no serien les mateixes sense la música. Aquest és el missatge que la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana vol traslladar amb la campanya Foc i So! 2025, una iniciativa que convida la comunitat fallera a reflexionar sobre el paper essencial que tenen les bandes de música en la festa. Amb aquesta acció, la FSMCV busca reivindicar la importància del col·lectiu musical en tots els actes fallers i fer visible el seu impacte en la identitat de la festivitat.

Bandes en Falles / Levante-EMV

La campanya parteix d’una pregunta clara: Com seria una plantà, una ofrena o una cremà sense música? Una qüestió que pretén posar en valor el fet que cada moment fonamental de les Falles està marcat per un acompanyament sonor que no només intensifica l’experiència sinó que també genera un vincle emocional amb la festa.

Per a reforçar aquesta idea, la FSMCV ha recopilat el testimoni de falleres que viuen la música com un element essencial en cada acte. “Les bandes sempre estan amb nosaltres des que eixim del casal. Ens acompanyen en tot el camí. En un moment en què estàs cansada o et fan mal els peus, sona una cançó que et plena el cor i et fa seguir fins on has d’arribar. És el símbol de quan tot torna a esclatar, la germanor de viure junt amb la teua família fallera”, explica una de les participants en la campanya.

Campanya ‘Foc i so’

La iniciativa també posa el focus en com la música transforma la percepció de la festa. “Mai podré imaginar unes Falles sense música, és impossible. La música plena l’ànima, dona molta vida”, afirma una altra de les testimonis. La FSMCV vol fer visible amb aquests relats com les bandes han format part de la identitat de les Falles durant dècades i com la seua absència alteraria completament la vivència de la festa. “Les Falles sense música no serien el mateix. Sempre estem acompanyats en tots els actes per pasdobles, la música ens ompli. Serien unes festes completament diferents”, afegeix una altra fallera. “La música és la festa. Marca l'inici i el final de cada acte faller”, afirma Antonio Núñez, músico de la Agrupació Musical Carrera Font de Sant Lluís.

La campanya Foc i So! 2025 es desenvolupa a través de contingut digital, amb la difusió de vídeos i testimonis en què fallers, músics i públic expliquen com la música forma part indissoluble de la festa. Entre el 10 i el 18 de març s'estan publicant peces audiovisuals centrades en els moments clau de les Falles, des de la mascletà fins a la cremà, amb especial atenció a la importància de la música en la ofrena i en els actes de germanor de les comissions.

Amb aquesta acció, la FSMCV reafirma el seu compromís amb la cultura popular i amb la posada en valor del paper de les societats musicals en les festes valencianes. La música, que acompanyava les Falles molt abans que foren declarades Patrimoni Immaterial de la Humanitat, continua sent un element essencial en la manera en què es viu i es transmet la festa. La campanya Foc i So! 2025 vol recordar que sense música, les Falles serien una altra cosa.