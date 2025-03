La I Fireta del Còmic es ‘planta’ en València

“Tant les Falles com el món del còmic comparteixen un esperit d’avantguarda, de crear narratives alternatives, maneres de contar la realitat social i maneres d’apropar-se a la gent i contar-li històries que no poden trobar-se a la televisió a un llibre”, remarca Pedro Medina, representant de les editorials de còmic a la junta directiva de l’Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV), per a qui queda patent la relació entre les festes josefines i el còmic “com a vehicles de narració i història”.

Així es manifesta l’editor de Fandogamia amb motiu de la celebració, aquest mateix dilluns d’11.00 a 19.00 hores, de la I Fireta del Còmic, organitzada per l’AEPV i la Falla Lepanto-Guillem de Castro. En el marc del Dia del Còmic i del Tebeo, la fira comptarà amb diversos autors i autores convidades, així com amb una selecció d’editorials valencianes –Anillo de Sirio, Grafito Editorial, Fandogamia Editorial, Sargantana (amb els seus segells Aleta i Desfiladero) i Sekai Editorial–, que exhibiran els seus catàlegs en un espai de venda al públic.

El Dia del Còmic i del Tebeo va ser declarat de manera oficial pel Consell de Ministres en 2022, per commemorar el dia d'inici –17 de març– en 1917 de la publicació de la revista d'historietes ‘TBO’, que va popularitzar el model editorial de manera expansiva a Espanya i va donar nom al mateix fenomen. “A València no es feia cap activitat. Per una banda, perquè ja tenim el Saló del Còmic de València a principis de març; i, per l'altra, perquè estem immersos en les Falles i és molt difícil organitzar un esdeveniment cultural enmig de les festes”, argumenta Medina.

No obstant això, aquest any, des de l’AEPV, no van voler “perdre aquesta oportunitat” i van organitzar la I Fireta del Còmic, “amb la voluntat que continue creixent en els propers anys, amb més activitats, més autors i més editorials”. “En un primer moment, buscàvem un casal que estigués un poc d'acord amb la nostra identitat, amb aquest esperit d’avantguarda, d'experimentació, de fer coses diferents. Ens vam presentar a la Federació de Falles I+E (Innovadores i Experimentals) i la Falla Lepanto-Guillem de Castro va dir que estarien encantats d'acollir aquesta Fireta”, explica.

FIRETA CÒMIC / L-EMV

“Ha estat una col·laboració molt ben avinguda i molt senzilla. Ells funcionen com a associació, nosaltres també coneixem els temps i què s’ha de fer. Ara entenem millor moltes necessitats també de les falles i dels casals i podrem continuar aquest projecte amb Lepanto o amb una altra falla, amb més temps i amb més coneixement de com funcionen les falles”, sosté, al temps que apunta que els objectius d’aquesta activitat són “donar a conéixer al públic les editorials de còmic valencianes, que la gent s’acoste a les casetes i descobrisca les creacions dels editors i autors valencians” i “traslladar tots aquests continguts més enllà dels llibres que es venen a les llibreries sinó apropar-los a la gent, al carrer”.

Medina ressalta que “l’Escola Valenciana de Còmic és un segell històric que va marcar tendència fa unes quantes dècades i va assentar un precedent en disseny gràfic i narració”. En aquesta línia, destaca les vinculacions entre el còmic i les Falles: “N’hi ha hagut moltes falles que tenen representació de personatges del còmic. Però, a més, jo crec que cada ninot funciona com una vinyeta, com una escena paralitzada en el temps. I pots llegir-ne els rètols que acompanyen una falla, que és una combinació de l'art de les figures i dels textos”. Per altra banda, remarca que dibuixants com Luís Dubón, Edgar o Sento, han desenvolupat les seues creacions tant en el món del còmic com en l’àmbit faller en treballar com a artistes fallers.

El projecte d’enguany de la Falla Lepanto-Guillem de Castro porta per nom ‘Esdevenen els dies’ i ha sigut desenvolupat per Anna Ruiz; mentre que la falla infantil, obra de l'artista Fet d’encàrrec, rep el nom d’‘Ombra de colors’. A més de l’organització de la I Fireta del Còmic, fruit de la col·laboració amb l’AEPV, el Llibret de la comissió compta en la seua edició amb pàgines de còmic del dibuixant valencià Jordi Bayarri.