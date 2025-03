Una exposició itinerant mostrarà l’art rupestre mediterrani

L’exposició itinerant «Art Rupestre de la Comunitat Valenciana. De patrimoni mundial a patrimoni social» és una mostra creada per la Conselleria de Cultura per a commemorar el 25é aniversari de la inclusió de l’Art Rupestre de l’Arc Mediterrani de la Península Ibèrica en la llista de Patrimoni Cultural per la Unesco en 1998.

L’objectiu d’esta mostra és, com apunten des de la conselleria, «posar en valor, conservar, estudiar i divulgar l’art rupestre de la Comunitat Valenciana, donant a conéixer a tota la ciutadania el gran valor cultural d’estes manifestacions artístiques que formen part del llegat del nostre passat que estan declarades com a Patrimoni Mundial de la Unesco».

Com han avançat, l’exposició es desenvoluparà durant 2025 i com si es tractara d’un «viatge en el temps», es mostrarà als visitants l’alt valor cultural de l’Art Rupestre de l’Arc Mediterrani de la Península Ibèrica, descobrint la seua història i els aspectes més interessants.

En concret, l’exposició iniciarà el seu recorregut en el Museu de la Valltorta de Tírig per a traslladar-se a continuació en l'Ecomuseu de Bicorb, Museu Arqueològic de Gandia i Museu Arqueològic Municipal Camilo Visedo Moltó d’Alcoi. La mostra romandrà en cadascuna d’estes seus durant un període de dos mesos aproximadament, segons la programació que permeta cada museu.

Art rupestre de la C. Valenciana. / Levante-EMV

Com recorda la conselleria, l’art rupestre de la Comunitat Valenciana és el que major nombre d’abrics alberga, ja que compta amb 302 enclavaments repartits al llarg del territori, amb 131 manifestacions a la província d’Alacant, 102 a la província de Castelló i 69 en la de València situades en un total de 57 municipis (27 a Alacant, 18 a Castelló i 22 a València).

En 1998 la Comunitat Valenciana va presentar juntament amb Aragó, Catalunya, Castella-la Manxa, Múrcia i Andalusia una candidatura conjunta a la Unesco. El museu de la Valltorta va ser el lloc on es va gestar el projecte, que finalment va acabar amb la inclusió en la llista del Patrimoni Mundial per la Unesco.

Més de 400.000 euros

El caràcter itinerant de la mostra permetrà que siga exhibida en museus de reconegut prestigi situats al llarg de la Comunitat Valenciana —Bicorb, Gandia i Alcoi—, contribuint notablement a potenciar el caràcter integrador, multidisciplinari i transversal de l’art rupestre, i ampliar amb això l’abast públic i mediàtic d’aquesta.

La Direcció General de Patrimoni Cultural ja ha licitat el contracte de serveis per al disseny, organització, programació, coordinació, desenvolupament, muntatge, desmuntatge, transport i difusió d’aquesta mostra en cadascuna de les seus, per un import total de 440.000 euros que es distribuiran entre 2025 i 2026.

L’Art Rupestre de l’Arc Mediterrani de la Península Ibèrica és conegut per la seua riquesa simbòlica, expressió cultural i representació de la vida quotidiana i espiritual dels grups humans que van habitar el sud-est de la Península Ibèrica fa milers d’anys.