La primera novel·la d’Anna Salomé inaugura el rellançament de l’Austrohongaresa

La novel·la "Els eviterns" d’Anna Salomé (Castelló, 1964) inaugura la segona etapa de l’editorial Austrohongaresa de Vapors. Salomé havia sorprès amb un primer llibre de relats en 2018, "La síndrome de Lot" (In Púribus), considerat una revelació per la crítica. Ara llança la primera novel·la, en què confirma l’originalitat i la potència de la seua narrativa.

Els eviterns transcorre en un futur no gaire llunyà, on els ancians anormalment longeus són internats en geriàtrics estatals, atesos per delinqüents que hi redimeixen així les seues condemnes.

En este ambient enrarit, els protagonistes es demanen sobre el sentit de la vida i la mort, mentre tracten d’esbrinar el pertorbador misteri de la prolongació contra natura de la vida. Una novel·la inusual, que combina la ciència-ficció el rigor, la consistència i la densitat reflexiva de la gran narrativa centreeuropea i russa, al servei d’una exploraciódels límits biopolítics de la condició humana.

Anna Salomé és llicenciada en filosofia i autora d’articles de sociologia del llenguatge i crítica cultural. En 2018 va publicar el llibre de relats. Ara es suma a Austrohongaresa de Vapors, una editorial familiar que va nàixer en 2016.