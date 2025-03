Museus i monuments de València se podran visitar de forma virtual

L’Almoina, el Museu de Ciències Naturals, la Casa de les Roques, el Museu Faller, la Cripta de la Presó de Sant Vicent, La Llotja o l’Almodí... són només alguns dels museus, edificis emblemàtics i monuments de València que podran visitar-se, d’ací poc, d’una manera diferent. En concret, sense necessitat que estiguen oberts o de desplaçar-se fins a ells. Des de casa, i amb connexió a internet, serà possible fer ‘visites virtuals’ a estos llocs emblemàtics des del punt de vista històric i cultura.

La tasca l’ha encarregat l’Ajuntament de València a l’empresa The Mad Píxel Factory SL. El contracte per a la digitalització d’obres i sales de 19 museus i monuments municipals per a la creació de visites virtuals ascendix a 169.400 euros (IVA inclòs), compta amb finançament europeu i té una duració a sis mesos, explica el consistori.

L’empresa té experiència en els 16 museus estatals, el Prado, el Thyssen-Bornemisza, Versailles i la Bibloteca Nacional d’Espanya, entre altres. De fet, el Museu Naccional de la Ceràmica de València ja està 'digitalitzat'.

A València, a més dels llocs ja esmentats, també s’inclouen en la digitalització les Cases Museu Benlliure, Blasco Ibáñez i Concha Piquer; la Galeria del Tossal; el Museu de Ciències Naturals; el de la Setmana Santa Marinera; el de l’Arròs; el Museu Històric municipal i d’Història de València; el Palau de Cervelló; els refugis antiaeris de l’Ajuntament, el carrer Serrans i Massarrojos; i la Llotja.

En concret, l’empresa digitalitzarà les façanes espais d’accés i sales de col·leccions permanents. També s’inclou la navegació en 3D per cada una de les sales expositives i monuments seleccionats al mateix temps que es mostrarà informació detallada i imatges en alta resolució.

També s’elaboraran textos i imatges, que seran supervisats per personal tècnic de museus del Servei de Patrimoni Històric i Artístic, que s’integraran en l’aplicació i als quals accedirà l’usuari a mesura que navegue en la visita virtual.

Estos textos es realitzaran en castellà, valencià i anglés i contemplaran una breu descripció de cada centre i informació concreta de cada obra, vitrina o espai.

Les obres o peces singulars tindran, a més, una descripció extensa, amb el títol, l’autor, l’any de realització, la tècnica, el suport i el seu número d’inventari.

Modernització del patrimoni

El regidor d’Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, José Luis Moreno, subratlla que a través d’esta digitalització «s’impulsa la modernització de l’oferta de turisme cultural a la ciutat, fet que permet una millora substancial del procés de comunicació amb els visitants potencials i reals que trien València com a destinació turística».

Moreno afegix que estes visites virtuals «estaran basades en fotografies panoràmiques de 360º, que oferixen la possibilitat a l’usuari de recórrer els espais dels museus i monuments i veure la disposició de les obres en línia a través del seu ordinador, dispositiu mòbil o altres dispositius optimitzats com són les ulleres de realitat virtual».