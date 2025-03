Les accions en la vida quan passen són a voltes reincidents, especialment si no resulten bones. La locució verbal ‘ploure sobre banyat’ s’encarrega de recordar-ho. En pronunciar-la, manifesten que una desgràcia o un contratemps ve després d’haver-ne succeït un altre.

Després d’estos llargs dies fallers, en els quals la pluja ha insistit, pense que sovint ‘plou sobre banyat’. A la gran tristor produïda per la desmesurada aigua del 29 d’octubre, seguiren precipitacions que entristiren la celebració festiva. És com si volgueren recordar que encara ens trobem mal com a poble i no hem superat la desgràcia.

Cal dir que en política ‘plou sobre banyat’. El molt honorable confessà que durant la visita del president del govern realitzada amb motiu de la barrancada es va arrossegar davant d’ell. Ho va fer amb el desig d’aconseguir l’ajuda necessària per a la recuperació. Ara, tornar a realitzar-ho davant el partit d’extrema dreta amb la intenció que li aproven el pressupost anual. Les decisions polítiques són respectables, encara que en esta ocasió és trist que supose la pèrdua de molts diners públics destinats a la promoció del valencià i a l’AVL. En política no hauria de valdre tot.

Tampoc ‘plou sobre banyat’ als Estats Units d’Amèrica amb la gestió del seu president. Ho he reflexionat amb el catedràtic de la Universitat de Georgetown Francisco Larubia-Prado, mentre xarràvem sobre la identitat valenciana i les falles. S’ha desplaçat a la ciutat amb la intenció d’investigar una part d’eixe patrimoni immaterial. Em deia que Trump no sols gestiona la societat per impulsos sinó ara la universitat. Vol llevar-los gran part de les subvencions públiques.

També he de dir que, malgrat que la dita és pessimista, podem aportar-li un toc positiu. Quan expressem que ‘plou sobre banyat’ podríem referir-nos al fet que si passa una cosa bona, te’n sorprén una altra. En el meu cas, ho he comprovat. La meua filla Meritxell m’havia anunciat que no vindria a les festes des de Canàries. Però, de matinada, en acabar de plantar la falla, la vaig vore entrar per la plaça. L’amor que ens tenim, que és del bo, genera sorpreses emocionants com eixa.

En definitiva no oblidem que en més d’una ocasió es diu amb raó la frase ‘ploure sobre banyat’. Estiguem preparats i preparades per si esta arriba. No hi ha mal que puga pesar tota una vida.