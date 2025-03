Els 30 anys del Teatro La Estrella

El Festival de Titelles del Cabanyal-Canyamelar arriba a la seua huitena edició els dies 28, 29 i 30 de març amb peces d'algunes de les millors companyies del panorama nacional, cercaviles, tallers i la celebració del 30 aniversari de la Sala Cabanyal del Teatro la Estrella. La mostra és fruit de la col·laboració entre el TEM i la sala fundada per Gabriel Fariza i Maite Miralles, amb suport per tercer any consecutiu d'Escalante Centre Teatral.

"El Teatro La Estrella i el TEM, dos espais, dues energies, s'uneixen novament per a celebrar aquest xicotet però gran festival, amb l'esperança d'omplir el nostre barri amb la màgia dels titelles. Enguany, a més, és una ocasió molt especial, ja que commemorem el 30 aniversari de la nostra sala en el Cabanyal, una fita que reforça el nostre compromís amb la cultura i el teatre de marionetes”, ha declarat Maite Miralles.

La inauguració tindrà lloc el divendres, 28 de març, amb una cercavila animada per una xaranga que donarà pas en el Teatre El Musical a un espectacle de teatre d'objectes inspirat en el món poètic i humorístic de Ramón Gómez de la Serna. Cía. Luna Teatrodanza desenvoluparà en ‘Flor de greguerías’ una successió de poesies visuals que giraran entorn de l'univers d'aquest gènere d'enunciats breus, semblants a aforismes encunyats per l'escriptor madrileny.

“Així com el cèlebre autor agradava de passejar-se tots els diumenges pel Rastre per a buscar l'ànima dels objectes, en el nostre espectacle també es busca l'ànima de les coses que ens envolten a través del joc, de l'exploració de l'objecte, del sentiment poètic i de l'emoció”, avancen des de la companyia sobre un muntatge on cada escena és un joc inventat que està inspirat en els textos de l'avantguardista espanyol adscrit al noucentisme.

Un taller portugués i dos Premis Nacionals

L'endemà, 29 de març, la companyia portuguesa Caricata Teatro impartirà el taller de construcció i elaboració de titelles ‘Construeix la teua pròpia marioneta’, dirigit a xiquets i xiquetes de més de cinc anys. Les inscripcions són gratuïtes i presencials en el Teatre el Musical el 29 de març a partir de les 10 hores.

Eixa mateixa jornada, hi haurà dues ofertes escèniques. Des de Granada, visita el Teatre L'Estrela Cia. Tombuctú amb ‘Mr. Blue’, un ratolí hipnotista i el seu company de pista i inseparable amic, que es disposen a presentar el seu espectacle d'hipnosi i mentalisme.

La Cia. Tombuctú presenta ‘Mr. Blue’. / L-EMV

Alejandro Conesa encarnarà als tres personatges d'aquesta història a partir de l'animació d'un titella i d'una màscara. Una cuidada tècnica de mim corporal introduirà a la jove audiència en un imaginari on els objectes cobren vida embolicats en atmosferes musicals que funden universos tan dispars com els de Beethoven, Chopin i creadors actuals com Acid Pauli.

La Tartana Teatro, Premi Nacional de Teatre per a la Infància i la Joventut Assitej 2016, representarà ‘Un hilo me liga a vos’, una obra de titelles amb música en directe sobre els mites grecs. La proposta es basa en el llibre de poemes homònim de Beatriz Giménez de Ory, pel qual es va alçar guanyadora del Premi Nacional de Literatura Infantil i Juvenil 2021.

La Tartana Teatro, Premi Nacional de Teatre per a la Infància i la Joventut Assitej 2016, representarà ‘Un hilo me liga a vos’. / L-EMV

En la peça es relata la fúria que desencadena en Zeus que ningú s'acorde hui dia dels mites grecs. Com a càstig demana a les moires que tallen el fil de la vida de cada ésser humà, però les deïtats clàssiques desoeixen les seues ordres i decideixen contar al públic tres històries mitològiques amb l'esperança d'aplacar la ira a l'Olimp. Aquests relats seran la lluita de Teseu amb el minotaure dins del laberint, el pla de Dèdal per a escapar al costat del seu fill Ícar i el destí d’Aracne després del seu desafiament a Atenea.

Veles i estreles

Una búlgara i un serbi es van atrevir fa 20 anys a posar peu a Espanya i intentar guanyar-se el pa amb teatre de titelles. Ara arriba el moment de fer balanç amb una obra anomenada ‘Pan’, on aquest aliment que consisteix en massa de farina, llevat i aigua, cuita en un forn, pren vida pròpia.

Un moment de la representació de 'Pan'. / L-EMV

La cita serà el diumenge, 30 de març, dia que servirà de colofó al festival amb la celebració dels 30 anys de trajectòria de la Sala Cabanyal del Teatre La Estrella.

“Us convidem a acompanyar-nos i a gaudir d'aquest esdeveniment una vegada més, celebrant junts tres dècades d'art en el nostre benvolgut barri", ha completat Maite Miralles.