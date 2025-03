El repartiment d'Ucraïna

En ple segle XXI, els Estats Units d’Amèrica (Trump) i Rússia (Putin), volen repartir-se Ucraïna. De moment, els russos se queden amb el 30% del territori ucraïnès, del qual ja s’han emparat per la força, mitjançant la guerra d’agressió amb què s’han imposat.

I Trump, que no s’ha posat pel mig debades, accepta la rapinya de Putin i ell mateix s’escudella la meitat de les misterioses terres de minerals estratègics que hi ha a Ucraïna, diu que per a compensar l’ajuda econòmica que havia facilitat Biden a Ucraïna, de franc i en nom dels USA. A Zelensky, que no ha participat en la distribució del botí, li deixen el 70% del seu territori i gràcies.

El cosac Zelensky, que coneix el panyo rus i el trumpista, accepta, amb garanties que Rússia no tornarà a atacar per rapinyar més territori. També hi ha el compromís rus de no atacar les estratègiques centrals elèctriques nucraïneses, incloses les nuclears.

No és la primera vegada que les potències es reparteixen el món. Polònia, en el segle XVIII, se la repartiren entre Rússia, Prúsia i Àustria. Ara mateix, tant Putin, com Trump, intenten seguir els passos dels tzars i dels presidents ianquis, per a engrandir els seus territoris, perquè Putin no en tindrà prou amb la rapinya ucraïnesa i més endavant voldrà els Països Bàltics i els caucàsics, etc.

De la mateixa manera que Trump ambiciona el Canadà i Groenlàndia... Hi haurà cap ONU, ni cap Tribunal Internacional de Justícia, ni res que els frene? Pel que estem veient, no. Sols podem esperar que els dos enervats presidents, el rus i el ianqui, i que la seua malaltissa ambició els faça ensopegar i caure.

El milhomes de Trump s’ha posat per mig, per fer negoci i perquè està convençut que és un especialista en fer les paus, cosa que .es mentida, com ja li van tirant en cara els seus propis votants. A poc a poc anirem veient com Trump va fent figa, ara ací, ara enllà. En un altre cas on també està implicat és en Gaza. La cosa amb els palestins és més tràgica perquè per acabar amb el problema, s’ha posat a favor de Netanjahu i els sionistes, que el que volen és acabar amb els palestins fent-los fora o eliminant-los, com feien els nazis amb ells.

Quina vergonya i quina injustícia. Trump ha fet la proposta als jueus que si netegen tota Gaza de palestins, ell converteix aquella franja en un immens Miami, per als rics del món... Naturalment, els palestins no ho acceptaran mai i, doncs, la carnisseria que tenen en marxa no pararà, com tampoc ho farà la resistència palestina.

Sembla que ni Alà, ni Iavé, ni Cristo tenen cap interès a solucionar el conflicte de Terra Santa i que la sang no cessarà de tacar les mans dels agressors.